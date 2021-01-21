Стартовая цена за огромную коробку с консолями PlayStation трех поколений составила $800.

На днях на аукционе благотворительной организации Goodwill был выставлен необычный лот – коробка весом 414 кг набитая доверху консолями PlayStation 2, PS3 и PS4. Стартовая цена за коробку – $800.

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Как сообщил портал Kotaku, сам продавец не уточнил точное количество консолей, которые находятся в коробке. Неизвестно также их техническое состояние. Чистка и проверка работоспособности устройств не проводилась.

Впрочем, в дополнение к первому лоту можно также приобрести коробку весом 214 кг, наполненную проводами и геймпадами от консолей Nintendo, SEGA, Xbox и конечно PlayStation. Точное количество контроллеров неизвестно, а начальная цена лота составила $650.

Это далеко не первый аукцион с лотами из мира видеоигр. Так, недавно один из создателей Doom Джон Ромеро продал клавиатуру, которую он сломал во время игры в Quake. За нее он выручил $445. А в феврале прошлого года с молотка ушел прототип совместной игровой консоли Sony и Nintendo. Именно с нее началась история PlayStation.

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Автор: Сергей Коршунов