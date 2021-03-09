В линейке женских луков от киберспортивного клуба можно найти худи, топ и платье.

На 8 марта украинский киберспортивный клуб NAVI представил коллекцию женской одежды под названием Venus Vincere. В нее вошли как спортивные, так и повседневные луки.

О новой линейке одежды Navi сообщили на своем сайте.

"Мы решили сделать то, что еще никогда не делали – исключительно женскую коллекцию от NAVI, потому что мы знаем, что девушки в киберспорте есть и они прекрасны", – заявили в Natus Vincere.

Среди коллекции можно найти спортивные штаны и топ, худи, футболку, боди и даже платье. В основном все наряды линейки Venus Vincere выполнены в черном цвете с монохромными принтами планет. Космическая тематика, по мнению NAVI, раскрывает "целый мир, спрятанный внутри каждой девушки".

Женская коллекция одежды от NAVI

Напомним, в марте ожидается премьера документальной ленты "NAVI: Рожденные побеждать". Фильм расскажет о победе украинских киберспортсменов на турнире по CS:GO под названием IEM Katowice 2020.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов