Против него сражалась команда из трех игроков.

Arkane Studios и Bethesda Softworks пытаются подогревать интерес к шутеру Redfall, который выйдет менее чем через месяц. Разработчики в партнерстве с изданием IGN опубликовали свежий геймплейный отрывок с демонстрацией сражения против мощного вампира.

На видео показывается, как команда из трех человек устроила битву в пригородной локации. Противником пользователей стал Грач (The Rook) — могущественный вампир с несколькими навыками. Это аналог мини-босса, который умеет телепортироваться и призывать красные молнии.

Однако больше всего неприятностей доставлял высокий урон врага. С одной атаки Грач сносил существенную часть здоровья персонажа, особенно после удара в прыжке. Чтобы победить его, пришлось много бегать, лечиться, применять навыки и устраивать ловушки.

Игроки устанавливали гравитационные поля, бросали электрические гранаты и пытались постоянно поднимать на ноги соратников, которые получили критический урон. Из оружия пользователи применяли пистолеты, винтовки, автоматы и дробовики.

Redfall — основные подробности

В игре предстоит бороться с вампирами, которые появились в результате научных экспериментов. Они вызвали солнечное затмение и высушили воду вокруг островного Редфолла.

Геймплей Redfall включает перестрелки, изучение местности и сбор лучшей экипировки. Снаряжение в игре делится на уровни качества — от обычного до легендарного.

Проходить шутер можно как в одиночку, так и в кооперативе. Разработчики утверждают, что в проекте будет много фирменных элементов Arkane.

Redfall выйдет 2 мая 2023 года на ПК, Xbox Series X и Series S.

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