"Может, и борщ российский?": геймдизайнер Control раскритиковал книгу "Время игр!"

Разработчику не понравилось, что S.T.A.L.K.E.R. и World of Tanks назвали российскими играми.

Старший геймдизайнер экшена Control, украинский разработчик Сергей Мохов, на своей странице в Twitter раскритиковал книгу Андрея Подшибякина «Время игр!», которая рассказывает об игровой индустрии на территории постсоветского пространства.

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В частности, Мохову не понравилось, что в книге украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. и белорусскую танковую ММО World of Tanks назвали русскими играми.

«Одразу вибачаюся перед своїми англомовними читачами – я просто не міг пройти повз оцю літературу, і нічого не сказати. Я перепрошую, вони там у РФ взагалі о****і? Сталкер і World of Tanks у їхньому розумінні – це "отєчєствєнниє" ігри? І борщ може російський? А дідька лисого нє?», – написал Мохов.

Одразу вибачаюся перед своїми англомовними читачами – я просто не міг пройти повз оцю літературу і нічого не сказати.



Я перепрошую, вони там у РФ взагалі охуєлі? Сталкер і World of Tanks у їхньому розумінні – це «отєчєствєнниє» ігри? І борщ може російський? А дідька лисого нє? pic.twitter.com/2anegUM0rK — Sergey Mohov (@krides) April 22, 2020

Некоторые пользователи раскритиковали Мохова за резкое высказывание и предложили направить свои претензии лично автору книги.

Однако от этого предложения разработчик тоже отказался.

Мохов пояснил, что нельзя нормально воспринимать тот факт, что заслуги украинцев приписывают разработчикам из других стран.

Однако многие пользователи все же поддержали украинского разработчика.

Автор книги «Времени игр!» не стал включаться в дискуссию. По всей видимости этот скандал его только позабавил. На своей странице в Twitter он иронично прокомментировал ситуацию и оставил ссылку на пост Сергея Мохова.