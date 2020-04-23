цей матеріал доступний українською

"Может, и борщ российский?": геймдизайнер Control раскритиковал книгу "Время игр!"

11:54, 23 апреля 2020
Игры
675 0
Кадр из игры Control / store.playstation.com

Старший геймдизайнер экшена Control, украинский разработчик Сергей Мохов, на своей странице в Twitter раскритиковал книгу Андрея Подшибякина «Время игр!», которая рассказывает об игровой индустрии на территории постсоветского пространства.

Читайте такжеЗадайте вопрос создателям World of Tanks и заберите много игрового золота от УНИАН

В частности, Мохову не понравилось, что в книге украинский шутер S.T.A.L.K.E.R. и белорусскую танковую ММО World of Tanks назвали русскими играми.

«Одразу вибачаюся перед своїми англомовними читачами – я просто не міг пройти повз оцю літературу, і нічого не сказати. Я перепрошую, вони там у РФ взагалі о****і? Сталкер і World of Tanks у їхньому розумінні – це "отєчєствєнниє" ігри? І борщ може російський? А дідька лисого нє?», – написал Мохов.

Некоторые пользователи раскритиковали Мохова за резкое высказывание и предложили направить свои претензии лично автору книги.

twitter.com

Однако от этого предложения разработчик тоже отказался.

twitter.com

Мохов пояснил, что нельзя нормально воспринимать тот факт, что заслуги украинцев приписывают разработчикам из других стран.

twitter.com

Однако многие пользователи все же поддержали украинского разработчика.

twitter.com

Автор книги «Времени игр!» не стал включаться в дискуссию. По всей видимости этот скандал его только позабавил. На своей странице в Twitter он иронично прокомментировал ситуацию и оставил ссылку на пост Сергея Мохова.

twitter.com

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter