Отдельные пользователи уже повелись на эту уловку.

Любые новости нужно проверять на официальных источниках, в том числе игровые. А иначе можно стать жертвой злоумышленников. Недавно мошенники придумали новый способ, как обмануть пользователей. Они начали рекламировать несуществующее бета-тестирование Starfield — ожидаемой космической RPG от творцов The Elder Scrolls V: Skyrim.

Как заметили журналисты издания PC Gamer, злоумышленники заказали рекламу в Google. Они выложили платное объявление, которое появлялось при вводе названия игры в поисковой системе. Сайт мошенников назывался bizongrow, и это показывалось в самой рекламе. Однако при переходе по ссылке пользователи перенаправлялись на другой поддельный ресурс — starfield com.

Здесь важно отметить, что у игры нет своего отдельного портала. Официальная страница, посвященная RPG, присутствует лишь на сайте издательства Bethesda Softworks.

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Поддельный ресурс был оформлен в стилистике Starfield и предлагал скачать якобы демоверсию проекта. В ветке игры на Reddit отдельные пользователи сообщили, что попались на это мошенничество. Они загрузили исполняемый файл, который заразил компьютер вредоносным программным обеспечением.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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