Лента должна была выйти 15 января 2021 года.

Премьеру фильма по мотивам запрещенного в Украине файтинга Mortal Kombat перенесли на неопределенный срок. Лента должна была выйти 15 января 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса и нестабильной работы кинотеатров выпуск картины решили отложить.

Об этом на своей странице в Твиттере завил один из продюсеров картины Тодд Гарнер.

"По социальным сетям актеров, я думаю, вы догадались, что мы снимаем еще несколько дней. Мы всегда планировали это и думали, что сделаем это в марте. Но у пандемии были другие планы. У нас не появится дата выхода фильма до тех пор, пока не откроются кинотеатры. То же самое и с трейлером", – заявил Тодд Гарнер.

По словам продюсера, в марте планировались досъемки картины. Так как основной съемочный процесс был завершен еще в декабре 2019 года. Однако из-за локдауна в следствии пандемии COVID-19 график сместился.

О фильме Mortal Kombat

Новая экранизация файтинга получит рейтинг "18+".

В фильме сыграли Хироюки Санада ("Мстители: Финал"), Джо Таслим ("Рейд"), Таданобу Асано ("Тор: Рагнарек") и другие актеры.

Сценаристом фильма стал Грег Руссо, а режиссерское кресло занял австралийский постановщик Саймон МакКуойд, для которого Mortal Kombat будет первой полнометражной лентой.

Об игре Mortal Kombat

Это культовый файтинг, первая часть которого вышла в 1992 году.

Из-за своей жестокости игра привела к созданию ESRB – комиссии, определяющей возрастной рейтинг для видеоигр.

Последняя на сегодня часть серии, Mortal Kombat 11, не продается в Украине официально по решению Warner Bros Games. Издатель заявил, что это связано с местным законодательством. Однако, какие именно законы нарушает игра, не сообщил.

Это уже не первая экранизация игры Mortal Kombat. В 1995 году по мотивам файтинга вышел фильм "Смертельная битва" от режиссера Пола У. С. Андерсона с Кристофером Ламбертом и Робином Шу в главных ролях. Картина с бюджетом в $30 млн собрала в прокате $122 млн. И хоть критики невысоко оценили фильм, но для зрителей "Смертельная битва" тогда стала одной из лучших экранизаций видеоигр. Однако сиквел впоследствии провалился в прокате.

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Автор: Сергей Коршунов