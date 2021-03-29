Раннер Crash Bandicoot: On the Run вышел на iOS и Android 25 марта.

Crash Bandicoot: On the Run – мобильный раннер по мотивам одноименной серии платформеров вышел 25 марта на iOS и Android. Всего за сутки после релиза условно-бесплатную игру скачали более 8 миллионов человек.

Об этом сообщает исследовательская компания Sensor Tower.

Пользователи высоко оценили раннер. Средняя оценка Crash Bandicoot: On the Run в App Store и Google Play составила 4,6 балла. При этом уже по состоянию на 29 марта только в Google Play у игры более 10 миллионов скачиваний.

В Sensor Tower подчеркивают, что больше всего мобильного "Крэша" скачали пользователи из США, Бразилии и Мексики.

Трейлер Crash Bandicoot: On the Run

Подробней про Crash Bandicoot: On the Run

Crash Bandicoot: On the Run – это мобильный раннер, в котором герой должен бегать, преодолевать препятствия и собирать фрукты. В конце некоторых уровней игроку нужно сражаться с боссами.

В игре есть сюжетная история, где главным злодеем выступает доктор Нео Кортекс.

В On the Run есть асинхронный мультиплеер, кастомизация персонажа, возможность создавать оружие, а также строить и улучшать собственную базу.

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Автор: Сергей Коршунов