Новая версия ОС будет блокировать настройки браузера Edge, в результате чего пользователь не может надстроить его для себя.

Пользователям с неактивированной версией Windows 11 (или 10-ой), возможно, придется задуматься об активации своей операционной системы – поскольку похоже, что Microsoft может снова начать применять жесткие меры, начиная с веб-браузера Edge.

Как сообщает издание TechRadar, в бета-версии Windows 11, которая скоро станет доступна большинству пользователей, обнаружили новую утилиту. Она будет блокировать настройки Edge для пользователей неактивированной Windows.

Браузер, скорее всего, по-прежнему будет работать, но большинство его функций, как например, установка расширений или смена темы оформления, окажутся недоступны.

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Очевидно, таким образом Microsoft планирует стимулировать пользователей к покупке лицензии, тем более учитывая все новые ИИ-функции, добавленные в Edge в последнее время. Статистика за апрель 2024 года показывает, что Edge сегодня использует больше людей, чем когда-либо. Хотя до лидера Chrome все равно далеко.

При этом некоторые в сети уже выразили свое недовольство таким решением, отмечая, что оно вряд ли приведет к желаемому результату. Скорее всего, юзеры просто перестанут использовать Edge, предпочтя Chrome или другие браузеры, вместо того чтобы приобретать лицензию.

Ранее была информация, что Microsoft научилась автоматически блокировать пиратские копии Windows. В частности, после установки свежего обновления система распознает AutoKMS, один из самых популярных инструментов для обхода системы лицензирования, сбрасывает активацию и блокирует работу программы.

А меж тем пользователи Windows 10 опять жалуются на назойливую рекламу Windows 11. Окно выскакивает в полноэкранном режиме и мешает работе или геймингу, а явной кнопки отказа не предусмотрено.

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12. Вместо нее этой осенью выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

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