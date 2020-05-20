В первом квартале этого года украинский шутер Metro Exodus заработал 14 миллионов евро

За первый квартал 2019 года игра принесла издателю 58 миллионов евро.

В первом квартале 2020 года издатель Deep Silver заработал 14 миллионов евро на продажах украинского шутера Metro Exodus.

От этом в финансовом отчете сообщил Ларс Вингефорс – глава холдинговой компании Embracer Group, куда входят такие издательства, как Deep Silver, Saber Interactive и другие.

Вингефорс также отметил, что за первый квартал 2019 года Metro Exodus принес издателям 58 миллионов евро.

Напомним, третья часть украинского шутера Metro Exodus вышла 15 февраля 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и в Epic Games Store. Спустя год релиз игры состоялся в магазине цифровой дистрибуции Steam.

О чем Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть шутера от первого лица, созданная украинской студией 4A Games. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны более 20 лет назад. Главный герой Артем, с группой выживших отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни. К Metro: Exodus также вышло два дополнения: «Два полковника» и «История Сэма».