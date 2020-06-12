Ритм-шутер Metal: Hellsinger выйдет на PS5 и Xbox Series X в 2021 году (видео)

Разработчики выпустили дебютный трейлер игры.

Релиз ритм-шутера Metal: Hellsinger состоится в следующем году на ПК, консолях текущего поколения, а также PlayStation 5 и Xbox Series X.

Об этом сообщили разработчики игры из студии The Outsiders.

«Мы стремимся создать самую "металлическую" игру. Или, как минимум, приблизиться к этому. Отдать дань уважения грандиозности, восторгу и ярости метала не только в музыке, но и в художественном стиле, персонажах и мире игры. Пытаться достичь этой цели – само по себе огромное удовольствие, и сейчас нам не терпится выпустить наше детище в мир, где все смогут в него сыграть», – говорит креативный директор студии The Outsiders Дэвид Голдфарб.

Трейлер Metal: Hellsinger

Что такое Metal: Hellsinger

Metal: Hellsinger – это ритм-шутер от первого лица, в котором нужно стрелять в такт музыке. Это позволяет увеличивать силу героя и ускорять ритм. На каждом уровне игроков ждет собственная песня, и каждая из них разделена на несколько слоев. Успехи пользователя влияют на то, сколько слоев воспроизводится одновременно. Начинается все с атмосферного фона, но в итоге превращается в полноценный мощный метал. В саундтреке игры будут композиции таких групп, как Trivium и Arch Enemy.

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