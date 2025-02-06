Игру уберут из магазинов 4 марта, а сервера отключат 30 июня.

Capcom официально объявила о завершении поддержки многопользовательского экшена Resident Evil Re:Verse, который вышел в октябре 2022 года и раздавался бесплатно владельцам Resident Evil Village.

Продажи игры и всех DLC будут полностью прекращены 4 марта, а сервера отключат 30 июня, после этой даты пользователи больше не смогут запустить Re:Verse. Capcom уточнила, что весь купленный дополнительный контент также станет недоступным.

Компания объяснила, что проект задумывался как способ отметить юбилей франшизы Resident Evil и, по их мнению, свою цель выполнил. Однако игроки встретили Re:Verse прохладно: в Steam у игры в основном отрицательные отзывы из-за низкого качества, проблем с серверами и малого количества контента.

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Немного о Resident Evil Re:Verse

Resident Evil Re:Verse - это многопользовательский экшен, в котором игроки сражались друг против друга в матчах на шесть человек, управляя культовыми персонажами франшизы Resident Evil.

Бои проходили на знакомых локациях, а после смерти персонаж превращался в мутанта или тирана, получая временное преимущество.

Ранее мы рассказывали, что Capcom снизила системные требования для Monster Hunter Wilds.

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