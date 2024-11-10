Молодое поколение не знает о играх Metal Gear и даже не узнаёт знаковых персонажей серии, вроде Солида Снейка. Звучит забавно, но это официальная позиция Konami о причинах создания ремейка Metal Gear Solid Delta.
Продюсер проекта Нориаки Окамура дал интервью журналу Play, в котором рассказал, что Konami вдохновилась сделать ремейк Snake Eater после того, как поняла, что уже выросло целое поколение игроков, не знакомое с серией Metal Gear.
Лично для Окамуры главное в ремейке не только подарить чувство ностальгии старым игрокам, но и показать наследие серии новому поколению.
Это, по сути, была наша миссия, наш долг, убедиться, что серия живёт для будущих поколений. В конце концов, мы оставляем после себя гораздо больше, чем просто ДНК, как сказал бы Солид Снейк. Но опять же, кто такой Солид Снейк?
У Metal Gear Solid Delta всё ещё нет даты релиза, скорее всего, игру перенесли на 2025 год. Проект будет доступен на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.
Ранее Нориаки Окамура рассказывал, что при создании Metal Gear Solid Delta главной целью разработчиков было передать дух оригинальной игры, но при этом убедиться, что проект не чувствуется устаревшим.