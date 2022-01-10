Они были спрятаны на недавно опубликованном постере.

Недавно директор BioWare Гэри Маккей опубликовал в блоге студии обращение к фанатам. Руководитель заявил, что его главная цель — вернуть доверие аудитории к компании. Он также рассказал о влиянии пандемии коронавируса на разработку и бегло затронул будущие игры компании. По словам Маккея, на постере новой Mass Effect, который опубликовали еще в ноябре, спрятано пять секретов. По ним можно понять, в каком направлении будет дальше развиваться серия. Заявление руководителя подстегнуло фанатов и журналистов активнее исследовать постер. Совместные усилия позволили раскрыть все тайны.

Читайте такжеАнонсирована новая часть легендарной космооперы Mass Effect (видео)Как передает портал The Gamer, первый секрет получился наиболее очевидным. Форма кратера и тело внутри него сообщают, что в продолжении Mass Effect вернутся геты. Вторая тайна связана с поисковой группой, которую возглавляет азари. Это, вероятнее всего, будет Лиара Т'Сони, так как она появлялась в дебютном трейлере игры. На постере также удалось разглядеть фигуру крогана. Он может оказаться Рексом или Грюнтом — оба персонажа хорошо известны по прошлым частям франшизы.

Остальные тайны Mass Effect

Журналисты разглядели на постере фигуру в форме N7. Это значит, что упомянутая инициатива все еще существует во франшизе. А героем в костюме может оказаться новый протагонист.

Последний секрет был самым сложным. Пользователи заметили вокруг кратера мертвые тела саларианцев и кварианцев. По мнению игроков, это намек на главную злую силу в проекте.

Напомним: новая Mass Effect находится на ранней стадии разработки, и у нее пока нет даже приблизительных сроков релиза.

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