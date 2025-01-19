Издатель Marvel Snap и TikTok принадлежит одной компании - ByteDance.

Коллекционная карточная игра во вселенной Marvel - Marvel Snap оказалась недоступна для игроков из США. Проект пропал из Play Store, а также не даёт зайти в уже скачанное приложение.

Причина кроется в том, что издатель игры, компания Nuverse, принадлежит ByteDance, известной по TikTok. А на фоне нового запрета, одобренного Верховным судом США, связанные с ByteDance приложения были заблокированы, в том числе и TikTok.

Согласно закону, любая IT-компания, которая признаётся "контролируемой иностранными противниками", должна прекратить распространять свои приложения на территории США. В результате Marvel Snap и ряд других продуктов ByteDance пропали из американских цифровых магазинов.

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Разработчики Marvel Snap из Second Dinner заявили, что блокировка стала для них неожиданностью, но они будут работать над решением проблемы и вскоре поделятся новостями.

Ранее мы рассказывали, что подростки из США младше 16 лет больше не смогут покупать лутбоксы в Genshin Impact без разрешения родителей.

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