Теперь игру можно запускать на видеокартах с менее 6 ГБ видеопамяти и без привязки к PSN.

Один из лучших эксклюзивов Playstation 5 God of War Ragnarök вышел на ПК и в первую очередь поразил игроков своими системными требованиями. В этой статье мы собрали несколько советов по оптимизации God of War Ragnarök на не слишком мощном компьютере.

Удаление привязки к PSN

Для запуска God of War Ragnarök в Steam требуется привязка аккаунта к системе PSN. Это сразу стало причиной не только банального неудобства, но и крайне неприятного бага: у некоторых игроков PSN начал бесконтрольно создавать процессы Playstation PC SDK и загружать систему. Один из пользователей создал модификацию, которая отключает привязку PSN к игре.

Как установить мод

Заходим на страницу мода Скачиваем мод в разделе "Files" Переносим скачанные файлы в папку с игрой Заходим в игру

Примечание: если после установки мода игра всё ещё требует входа в PSN, то заходим в директорию C:\Users\Saved Games\God of War Ragnarök и удаляем файл userpreferences, это сбросит настройки игры, но модификация заработает.

Требования к видеопамяти

Камнем преткновения для многих игроков стало требование игры к видеопамяти видеокарты. Для того, чтобы игра просто запустилась, нужна была GPU минимум с 6 ГБ видеопамяти. Пользователи быстро разработали мод, убирающий это ограничение, но вскоре Santa Monica Studios сама исправила эту ошибку в одном из обновлений, но отметила, что видеокарты с меньшим объёмом видеопамяти всё ещё не поддерживаются.

Видео дня

Оптимизация настроек графики

Генерация кадров: вкл

AMD FSR 3.1 на качество/баланс

Текстуры: высокие(средние или низкие, если у вас меньше 6 ГБ видеопамяти)

Модели: средне

Анизотропная фильтрация: ультра

Освещение: ультра

Тени: низкие

Отражения: ультра

Атмосфера: средние

Самозатенение: ультра

Тесселяция: ультра

Тесты такого пресета проводились на GTX 1660 Super в 1080p, средний фреймрейт колеблется в районе 60 FPS. Если вы играете на более слабом ПК или хотите больше кадров - опустите все настройки на уровень ниже. Также можно поэкспериментировать с технологией AMD FSR, чтобы повысить FPS.

Если говорить о совсем устаревших конфигурациях, например 1050 TI, с 4 ГБ памяти, то остаётся только выставить графику на минимум. В таком случае можно надеяться на фреймрейт в районе 30 кадров в 1080p с включённым FSR.

Напомним, что недавно мы составили несколько советов для новых игроков в Frostpunk 2. С их помощью ваш город в новинке от 11 Bit Studios сможет простоять немного дольше.

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