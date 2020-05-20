Устаревшие анимации и проблемы с физикой – что говорят игроки о ремастере Mafia II

На агрегаторе Metacritic ПК-версия Mafia II: Definitive Edition получила 74 балла от критиков и 6,9 балла от игроков.

Вчера, 19 мая, состоялся релиз Mafia II: Definitive Edition. Ремастер второй части гангстерской трилогии вышел на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Трейлер Mafia II: Definitive Edition

Все пользователи Steam, у кого уже была приобретена оригинальная Mafia II, получили ремастер бесплатно. Остальные же могут приобрести Mafia II: Definitive Edition за 549 грн.

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Пользователи PlayStation 4 из-за ошибки могли получить ремастер Mafia II бесплатно. Для этого нужно было зарегистрировать малоазийский аккаунт в PS Store. Вскоре эта ошибка была устранена. В украинском PS Store за игру просят 949 грн.

На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия ремастера второй части получила 74 балла из 100 от критиков и 6,9 балла из 10 от игроков. В магазине цифровой дистрибуции Steam у Mafia II: Definitive Edition смешанные отзывы. Самыми большими недостатками игры оказались технических ошибки, проблемы с сохранениями, отсутствие физики одежды и устаревшие анимации.

Отзывы игроков и критиков о Mafia II: Definitive Edition

«Mafia II: Definitive Edition – это ремастер, специально выпущенный для ностальгирующих фанатов оригинальной игры. Он приятен визуально и сохранил атмосферу игры. Но некоторые текстуры в игре плохие, а анимация осталась такой же, как и была в 2010 году», – пишет портал Gameblog.

«По сегодняшним меркам катсцены слишком статичны. А из-за графических багов трудно однозначно советовать эту игру. Если вы хотите взрослую историю, которая серьезно относится к себе и главному герою, то игра понравиться. Но если вы надеетесь на динамичный игровой опыт, то есть альтернативы получше», – отмечает сайт GameStar.

«В игре есть некоторые нюансы, которые несоответствуют сегодняшним стандартам AAA. Это и проблемы со звуком, когда некоторые строки диалога (независимо от используемого языка озвучки) накладываются друг на друга или используют разные уровни громкости. А еще есть внезапная телепортация NPC из одной сцены в другую», – пишет The Games Machine.

«Я даже не могу понять, стала картинка лучше или нет. Да, где-то улучшили текстуры, а где-то оставили как было. Чуть-чуть цвета стали другие. Полигонов все равно не хватает, что бросается в глаза. Смотрю старые видео, там картинка достаточно четкая и смотрится все более гармонично, с учетом устаревшей анимации и недостатком полигонов», – пишет пользователь под ником Masterio.

«Картинка выглядит лучше, видны текстуры большего разрешения. Но есть бешеный пар из люков, отсутствие physx – одежда персонажей теперь, как приклеенная (мусор и разрушения не проверял). В катсцене в баре с Джо - зачем увели звук в левый канал? Есть ли надежда на небагованную первую часть? Нет», – отметил snake111.

«Я не вижу ничего, что отличало бы ремастер от оригинала. Они не сделали ничего, чтобы игра выглядела лучше», – говорит we_are_monsters.

Напомним, вторая часть «Мафии» вышла в 2010 году на ПК, PS3 и Xbox 360. Игру тепло приняли критики и пользователи, хотя и отметили скомканный финал. Это произошло потому, что на середине разработки компанию покинул геймдизайнер Даниэль Вавра. Позже он основал студию Warhorse и выпустил Kingdom Come: Deliverance.