А меж тем до релиза большой космической RPG от Bethesda остается меньше месяца.

Мастер по кастомным ПК, известный под ником modsbyben, представил видео своего нового творения в стиле Starfield, в которую можно будет поиграть уже в следующем месяце. Уникальное устройство создавалось при поддержке AMD и Bethesda.

Как рассказал энтузиаст в ролике, идея при создании заключалась в том, чтобы компьютер ощущался как часть игрового окружения. В игре каждый сможет создать свой собственный космический корабль, и именно эта концепция легла в основу данной сборки.

В основу ПК-сборки легла материнская плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI, на которую поставили топовый процессор AMD Ryzen серии 7000, а также добавили множество деталей, имитирующих элементы космического корабля.

В ролике ниже можно узнать, как создавалась эта машина.

Starfield — основные подробности

Starfield является первой оригинальной франшизой Bethesda, создателей Skyrim и Fallout 4, за 25 лет. Тодд Говард называет Starfield "проектом нового поколения".

События игры разворачиваются в 14 веке. Мы в роли членов организации "Созвездие" будем искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

По жанру, это Action/RPG. Геймплей включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Игроки смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

До релиза игры осталось всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 числа.

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