Мастер по кастомным ПК, известный под ником modsbyben, представил видео своего нового творения в стиле Starfield, в которую можно будет поиграть уже в следующем месяце. Уникальное устройство создавалось при поддержке AMD и Bethesda.
Как рассказал энтузиаст в ролике, идея при создании заключалась в том, чтобы компьютер ощущался как часть игрового окружения. В игре каждый сможет создать свой собственный космический корабль, и именно эта концепция легла в основу данной сборки.
В основу ПК-сборки легла материнская плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI, на которую поставили топовый процессор AMD Ryzen серии 7000, а также добавили множество деталей, имитирующих элементы космического корабля.
В ролике ниже можно узнать, как создавалась эта машина.
Starfield — основные подробности
- Starfield является первой оригинальной франшизой Bethesda, создателей Skyrim и Fallout 4, за 25 лет. Тодд Говард называет Starfield "проектом нового поколения".
- События игры разворачиваются в 14 веке. Мы в роли членов организации "Созвездие" будем искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.
- По жанру, это Action/RPG. Геймплей включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Игроки смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.
- До релиза игры осталось всего ничего – он состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 числа.