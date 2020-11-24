В 2021 году престижная литературная премия в области научной фантастики "Хьюго" получит новую номинацию – "Лучшая видеоигра". Пока что на временных условиях.
Об этом сообщили организаторы церемонии.
Организаторы литературной премии решили выбрать лучшую игру 2020 года, чтобы показать, какую большую роль видеоигры сыграли в условиях пандемии.
"В 2020 году мы стали проводить больше времени за играми, чем мы могли этого ожидать. Эта специальная категория даст фанатам возможность отметить те видеоигры игры, которые что-то значили для них в этом году, и признать творческий подход и инновации, стоящие за ними", – подчеркнули организаторы.
Впрочем, комитет премии не исключают возможность, что новая игровая номинация станет постоянной.
Литературная премия "Хьюго"
- Эта премия была учреждена в 1953 году Всемирным конвентом научной фантастики.
- Свое название она получила в честь Хьюго Гернсбека — американского создателя первых специализированных научно-фантастических журналов.
- Премия присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре фантастики, опубликованные на английском языке, по результатам голосования зарегистрированных участников Всемирных конвентов любителей фантастики.
- Лауреаты "Хьюго" получают статуэтку в форме взлетающей ракеты.
- Статуэтку "Хьюго" вручали Роберту Хайнлайну за роман "Звездный десант", Рэю Брэдбери за антиутопию "451 градус по Фаренгейту", Филипу К. Дику, Роджеру Желязны, Айзеку Азимову, Джоан Роулинг, Лю Цысиню и другим знаменитым писателям.