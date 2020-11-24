Организаторы ввели новую номинацию, чтобы показать, какую большую роль сыграли электронные развлечения в условиях пандемии.

В 2021 году престижная литературная премия в области научной фантастики "Хьюго" получит новую номинацию – "Лучшая видеоигра". Пока что на временных условиях.

Об этом сообщили организаторы церемонии.

Организаторы литературной премии решили выбрать лучшую игру 2020 года, чтобы показать, какую большую роль видеоигры сыграли в условиях пандемии.

"В 2020 году мы стали проводить больше времени за играми, чем мы могли этого ожидать. Эта специальная категория даст фанатам возможность отметить те видеоигры игры, которые что-то значили для них в этом году, и признать творческий подход и инновации, стоящие за ними", – подчеркнули организаторы.

Впрочем, комитет премии не исключают возможность, что новая игровая номинация станет постоянной.

Литературная премия "Хьюго"

Эта премия была учреждена в 1953 году Всемирным конвентом научной фантастики.

Свое название она получила в честь Хьюго Гернсбека — американского создателя первых специализированных научно-фантастических журналов.

Премия присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре фантастики, опубликованные на английском языке, по результатам голосования зарегистрированных участников Всемирных конвентов любителей фантастики.

Лауреаты "Хьюго" получают статуэтку в форме взлетающей ракеты.

Статуэтку "Хьюго" вручали Роберту Хайнлайну за роман "Звездный десант", Рэю Брэдбери за антиутопию "451 градус по Фаренгейту", Филипу К. Дику, Роджеру Желязны, Айзеку Азимову, Джоан Роулинг, Лю Цысиню и другим знаменитым писателям.

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Автор: Сергей Коршунов