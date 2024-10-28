Ничто не оправдывает ненависти к людям за то, как они написали свою игру, отмечает разработчик.

До полноценного релиза Life is Strange: Double Exposure остаётся несколько дней, но владельцы Deluxe Edition, которые смогли поиграть в первые два эпизода раньше времени, уже критикуют игру за переделанные характеры персонажей первой части.

Креативный директор Dont Nod и автор оригинальной Life is Strange Мишель Коч выступил в защиту разработчиков из Deck Nine, столкнувшихся с волной негативных и даже враждебных комментариев. В своём аккаунте в Twitter он отметил, что, хотя сам ещё не успел поиграть и не знает, куда именно они направили историю, "ничто не оправдывает ненависти к людям за то, как они написали свою игру".

"Вы можете быть разочарованы, можете желать других сюжетных линий для любимых персонажей или иных историй, но в конечном счёте творчество - это сложный и очень субъективный процесс, и если история Double Exposure вам не по душе, это не стирает того, что вы сами себе представляли", добавил он.

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Когда некоторые пользователи отметили, что конструктивная критика должна быть допустима, Коч согласился: "Конструктивная критика и цивилизованное несогласие - это хорошо". Однако он подчеркнул, что говорит о жестоких сообщениях и преследованиях, с которыми столкнулись разработчики.

Мишель поделился, что знает, каково это сталкиваться с ненавистью. "Когда мы объявили о Шоне и Даниэле (главных героях Life is Strange 2 - прим. ред), мы тоже получили свою долю токсичности за то, что не вернули Макс и Хлою"

Креативный директор также признал, что, вероятно, они бы написали историю иначе: "Судя по тому, что я читал, думаю, мы бы не стали писать так же. Но я чувствовал то же самое с комиксами и Before the Storm, и как-то принял это. Уверен, когда пройду всю игру, я не узнаю своих персонажей, но это неизбежно с другими авторами".

Релиз Life is Strange: Double Exposure запланирован на 29 октября, но владелцы Deluxe Edition уже могут пройти первые два эпизода. На данный момент, в Steam у игры 81% положительных отзывов.

Ранее мы рассказывали, что автор серии Ori высказал мнение, почему AAA-игры умирают. По мнению разработчика, игровая индустрия сейчас находится в упадке из-за коммерциализации продуктов.

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