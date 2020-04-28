Legends of Runeterra выходит на смартфоны

В Riot Games поделились подробностями обновления 1.0.

Коллекционная карточная онлайн-игра Legends of Runeterra выходит из бета-теста. Сегодня, 28 апреля, в 20:00 по киевскому времени на ПК состоится релиз полной версии LoR, а также выход игры на Android и iOS.

Об этом студия Riot Games сообщила на официальном сайте игры.

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Вместе с обновлением 1.0 игра получит дополнение под названием «Прилив». Оно откроет пользователям новую территорию – Билджвотер, седьмой регион в Legends of Runeterra. Также в игру добавят 11 чемпионов и более 120 новых карт.

Релиз мобильной версии Legends of Runeterra на Android и iOS будет проходить в несколько этапов. Как отметили разработчики, скорость, с которой клиент мобильной игры появится в Google Play Store и App Store будет зависеть от региона проживания пользователей. Однако до 30 апреля Legends of Runeterra будет доступна на смартфонах во всех регионах, кроме Китая и Вьетнама. В украинском Google Play уже появилась страница игры.

Разработчики объявили, что участники бета-теста, а также новые пользователи, которые присоединятся к игре до 8 мая, получат в награду эксклюзивного защитника – поро лунного света.

Legends of Runeterra можно будет скачать на ПК и смартфоны бесплатно.