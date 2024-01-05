Netflix неожиданно опубликовала дебютный тизер-трейлер второго сезона "Аркейн", анимационного сериала по мотивам игры League of Legends. Первый сезон, по мнению критиков и обычных зрителей, стал чуть ли не лучшей адаптацией игр на телеэкранах.
Минутный тизер не дает никакой новой информации, но зато показали несколько новых (для шоу) персонажей – безумного алхимика Синджеда и, судя по всему, Варвика, о ком фанаты гадали с тех пор, как завершился первый сезон.
Шоураннеры описывают второй сезон словами "война" и "рубикон". Это по-прежнему будет произведение для взрослых, и в нем даже могут появиться постельные сцены. Зрители также могут рассчитывать на флешбек с участием юных Силко и Вандера еще до их конфликта
Второй сезон "Аркейна" выйдет в ноябре 2024 года. Точной даты пока нет. Известно, что в нем вернутся ключевые персонажи предыдущих эпизодов.
"Аркейн": основные подробности
- Это анимационный сериал по мотивам League of Legends — знаменитой МОВА от студии Riot Games. За создание ленты отвечала французская команда Fortiche, а все эпизоды вышли в стриминговом сервисе Netflix.
- Сюжет демонстрировал Пилтовер и Заун — две части одного города, которые сильно отличаются между собой. Первая — это пристанище элит и высоких технологий. А вторая — трущобы, ставшие домом для преступников и обездоленных.
- Баланс между Пилтовером и Зауном оказывается под угрозой, когда удается изобрести Хекстек – технологию для управления магической энергией.
- Премьера "Аркейн" состоялась 6 ноября 2021 года.