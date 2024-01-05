Мультсериал по мотивам League of Legends вернется на экраны в ноябре.

Netflix неожиданно опубликовала дебютный тизер-трейлер второго сезона "Аркейн", анимационного сериала по мотивам игры League of Legends. Первый сезон, по мнению критиков и обычных зрителей, стал чуть ли не лучшей адаптацией игр на телеэкранах.

Минутный тизер не дает никакой новой информации, но зато показали несколько новых (для шоу) персонажей – безумного алхимика Синджеда и, судя по всему, Варвика, о ком фанаты гадали с тех пор, как завершился первый сезон.

Шоураннеры описывают второй сезон словами "война" и "рубикон". Это по-прежнему будет произведение для взрослых, и в нем даже могут появиться постельные сцены. Зрители также могут рассчитывать на флешбек с участием юных Силко и Вандера еще до их конфликта

Второй сезон "Аркейна" выйдет в ноябре 2024 года. Точной даты пока нет. Известно, что в нем вернутся ключевые персонажи предыдущих эпизодов.

"Аркейн": основные подробности

Это анимационный сериал по мотивам League of Legends — знаменитой МОВА от студии Riot Games. За создание ленты отвечала французская команда Fortiche, а все эпизоды вышли в стриминговом сервисе Netflix.

Сюжет демонстрировал Пилтовер и Заун — две части одного города, которые сильно отличаются между собой. Первая — это пристанище элит и высоких технологий. А вторая — трущобы, ставшие домом для преступников и обездоленных.

Баланс между Пилтовером и Зауном оказывается под угрозой, когда удается изобрести Хекстек – технологию для управления магической энергией.

Премьера "Аркейн" состоялась 6 ноября 2021 года.

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