Это самостоятельное дополнение к четвертой части.

Издательство Devolver Digital анонсировало шутер Serious Sam: Siberian Mayhem. Это самостоятельное дополнение к четвертой части, которое продается за отдельную цену. Разработкой проекта занимались две команды — Timelock Studio и Croteam.

В Siberian Mayhem главный герой Сэмюэль Стоун по прозвищу Крутой Сэм отправится исследовать просторы Сибири. Его основная цель – настичь и убить предателя, генерала Брэнда. Игроков ждут пять уровней с уникальным окружением. Список включает безлюдные леса, арктические побережья, заброшенные деревни и даже город-призрак.

Serious Sam: Siberian Mayhem отметится новыми врагами, в том числе боссами, и расширенным арсеналом оружия. Разработчики пообещали реализовать могущественных монстров, которые смогут удивить пользователей. А среди пушек, например, появятся легендарный АК и экспериментальный арбалет "Перун". Количество вспомогательных устройств и транспорта тоже вырастет. Благодаря этому игроки получат больше разнообразных возможностей для уничтожения чудовищ.

Что еще известно о Serious Sam: Siberian Mayhem

В проекте реализуют дополнительные квесты. Они позволят узнать историю персонажей и всего сибирского края. Среди героев будет банда изгоев, которая поможет Сэму на его пути в Тунгуску.

Локации в игре наполнят разными секретами — как полезными, так и странными. Это повысит мотивацию тщательно исследовать окружение.

Serious Sam: Siberian Mayhem выйдет на ПК (Steam) 25 января. Предварительный заказ проекта уже доступен со скидкой 10 % по цене 314 гривен.

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