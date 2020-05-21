Шутер Serious Sam 4 выйдет в августе (видео)

Продолжение знаменитой серии появится в Steam и Google Stadia.

Релиз шутера Serious Sam 4 состоится в августе этого года на ПК. Игра выйдет в Steam и Google Stadia. Разработчики показали несколько геймплейных роликов.

Геймплей Serious Sam 4

Serious Sam 4 станет приквелом всей серии. Действие игры будет происходить на Земле в разгар войны с ордами инопланетных захватчиков. Сюжетную кампанию можно будет пройти в кооперативном режиме на четырех игроков. Кроме этого можно будет выполнять побочные задания. В Serious Sam 4 будет большое разнообразие монстров и оружия. Разработчики обещают, что на полях сражений игроков ждут тысячи врагов.

Враги в Serious Sam 4

В арсенале главного героя, Сэма Стоуна, будет двуствольное ружье, ракетница, дробовик, пулемет и многое другое.

Оружие в Serious Sam 4

Над игрой работает хорватская студия Croteam. Serious Sam 4 является временным эксклюзивом Google Stadia, поэтому на PS4 и Xbox One игра выйдет в 2021 году. В магазине цифровой дистрибуции Steam на игру уже можно оформить предзаказ. Четвертая часть бодрого шутера обойдется игрокам в 479 грн.