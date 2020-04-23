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Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021

10:29, 23 апреля 2020
Игры
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The International - главный турнир по Dota 2 / reddit.com

Киевская городская государственная администрация подала официальную заявку на проведение в следующем году крупнейшего киберспортивного турнира в мире – The International 2021.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Maincast и один из самых популярных комментаторов по Dota 2 – Виталий v1lat Волочай.

 «На прошлой неделе закончился срок подачи заявок на проведение The International 2021. Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое всем за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа», – отметил Волочай.

Заявка на проведение турнира / facebook.com

Напомним, в конце февраля компания Valve начала принимать заявки на организацию The International 2021 от городов со всего мира. Для проведения чемпионата требуется предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий.

В этом году The International 2020 пройдет в Швеции с 18 по 23 августа. Однако из-за пандемии коронавируса проведение чемпионата остается под вопросом. Вероятно, организаторы решат проводить турнир без зрителей.

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Теги: #Dota2