Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего киберспортивного турнира The International 2021

В этом году чемпионат по Dota 2 пройдет в Стокгольме.

Киевская городская государственная администрация подала официальную заявку на проведение в следующем году крупнейшего киберспортивного турнира в мире – The International 2021.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель Maincast и один из самых популярных комментаторов по Dota 2 – Виталий v1lat Волочай.

«На прошлой неделе закончился срок подачи заявок на проведение The International 2021. Киев подал официальную заявку на проведение крупнейшего турнира в мире киберспорта! Спасибо большое всем за поддержку! И будем надеяться, что результат будет хорошим. Будем надеяться и ждать ответа», – отметил Волочай.

Напомним, в конце февраля компания Valve начала принимать заявки на организацию The International 2021 от городов со всего мира. Для проведения чемпионата требуется предоставить крытую площадку вместимостью не менее 15 тысяч человек, а также выполнить ряд других условий.

В этом году The International 2020 пройдет в Швеции с 18 по 23 августа. Однако из-за пандемии коронавируса проведение чемпионата остается под вопросом. Вероятно, организаторы решат проводить турнир без зрителей.