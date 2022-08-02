Cyberpunk: Edgerunners выйдет в сентябре текущего года.

Студия Trigger в партнерстве с CD Projekt RED и Netflix выпустила первый полноценный трейлер Cyberpunk: Edgerunners — анимационного сериала во вселенной Cyberpunk 2077. В нем показали несколько сюжетных моментов с боевыми сценами.

Ролик начинается с драки накаченного мужчины против полиции или наемников корпорации. В сражении он активно использует механические импланты, чтобы уклоняться от пуль.

Далее в трейлере показывают академию "Арасаки" — крупнейшей компании в мире Cyberpunk 2077. Видимо, сюжет будет как-то связан с этим учебным заведением.

После этого зрителями демонстрируют центральных персонажей с их особенностями и навыками. Например, Киви — опытный нетраннер, а Дэвид умеет быстро перемещаться и владеет акробатическими способностями. В ролике также мелькают противники главных героев: сотрудники корпораций и члены банд.

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Производством занимается команда Trigger, которая известна по лентам Kill la Kill, Darling in the Franxx, Little Witch Academia. Она также создала один из эпизодов Star Wars: Visions.

Режиссером картины выступит Хироюки Имаиси (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), за дизайн персонажей отвечает Ё Ёсинари (Panty & Stocking with Garterbelt, Little Witch Academia), а саундтрек поручили легендарному Акире Ямаоке (Silent Hill, Castlevania: Symphony of the Night).

Cyberpunk: Edgerunners выйдет в сентябре 2022 года на Netflix, точная дата релиза пока не сообщается.

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