Студия заявила, что блогер, который проводил недавнее исследование о разработке польской экшен-RPG, не разбирается в тестировании игр.

Команда тестировщиков Quantic Lab ответила на расследование автора YouTube-канала Upper Echelon Gamers, что это она виновна в плохом техническом состоянии Cyberpunk 2077. По словам генерального директора студии Стефана Сейкареску, блогер не разбирается в сфере проверки качества игр.

Руководитель дал комментарий порталу PCGamesN: "Видео, опубликованное в социальных сетях, начинается с неверных утверждений об истории Quantic Lab. [И] кажется, что отсутствует понимание процесса того, как игра тестируется перед выпуском на рынок".

"Все наши клиентские соглашения конфиденциальны, но в целом глобальные издатели работают с несколькими аутсорсинговыми QA-компаниями, а не зависят только от одной, в дополнение к внутренним QA-ресурсам на уровне разработчиков в большинстве случаев, — продолжил Сейкареску. — Направление проекта согласовывается и корректируется в соответствии с требованиями в режиме реального времени с нашими клиентами".

Стоит также отметить, что исследование Upper Echelon Gamers опроверг другой блогер — LegacyKillaHD. Он якобы пообщался с несколькими анонимными сотрудниками CD Projekt RED и выяснил, что польская студия и руководство знали о состоянии Cyberpunk 2077.

Участие Quantic Lab в тестировании было минимальным, а все важные проверки проводились силами CDPR, особенно на поздней стадии. Сотрудники студии "перерабатывали, как сумасшедшие" при реализации других аспектов. На техническое состояние попросту не хватало сил и времени, хотя все знали, насколько оно плохое.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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