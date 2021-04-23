Разработчики поблагодарили игроков за поддержку.

Кооперативная приключенческая игра It Takes Two от студии Hazelight меньше чем за месяц после релиза разошлась тиражом в 1 миллион копий.

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Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

"It Takes Two продалась тиражом 1 миллион копий, и эта цифра продолжает расти. Большое спасибо за всю любовь, которую вы проявили к нашей игре", – написал Юсеф Фарес, глава студии Hazelight.

Также Юсеф Фарес отметил, что продажи наглядно показывают, что людям нравится играть в кооперативные игры. Разработчик намекнул, что в дальнейшем пользователи увидят больше подобных проектов.

Трейлер It Takes Two

Подробней про It Takes Two

Приключенческая игра It Takes Two сочетает в себе много жанров – от платформера и головоломки до шутера и файтинга. Сюжет рассказывает о Коди и Мэй – супругах на грани развода. Их дочь Роуз сильно беспокоится за трудные отношения родителей. Однажды девочка случайно превращает Коди и Мэй в кукол. Чтобы расколдовать себя, герои будут вынуждены пройти массу сложных испытаний, которые проверят на прочность не только их отношения, но и умения игроков.

Проходить It Takes Two можно только в кооперативе. Однако для этого купить игру достаточно только одному – второй игрок может присоединиться к приключению бесплатно.

It Takes Two вышла 26 марта этого года на ПК и консолях. На агрегаторе Metacritic она получила 89 баллов из 100. А в цифровом магазине Steam у игры 95% положительных отзывов на основе 15 тысяч пользовательских рецензий.

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Автор: Сергей Коршунов