Все желающие имеют шанс бесплатно получить новый зомби-экшен.

УНИАН решил организовать новый конкурс с интересными призами. На этот раз мы раздадим две копии Dying Light 2 Stay Human для персональных компьютеров. Принять участие в розыгрыше свежего зомби-экшена от польской студии Techland могут все желающие.

Условия конкурса максимально простые. Пользователям нужно подписаться на Telegram-канал "УНИАН Игры" и не отписываться как минимум до подведения итогов. Это первое требование, а второе — заполнить Google-форму по ссылке. В ней нужно указать свой псевдоним (никнейм) в Telegram, который начинается с символа @. Имя, электронная почта и прочие данные не подходят. Только псевдонимом позволит нам проверить, есть ли человек среди подписчиков. Если никнейма нет, что бывает довольно часто, то его нужно создать.

Конкурс стартует сегодня, 17 февраля, и продлится ровно неделю. Результаты будут оглашены 24 февраля. Мы выберем победителей с помощью генератора случайных чисел на сайте Random.org. Каждый участник может претендовать только на одну копию игры.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главный герой Dying Light 2 — выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия игры разворачиваются спустя 20 лет после эпидемии, показанной в первой части.

В сиквеле реализовали нелинейное повествование, новые виды зомби и карту в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появилось больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделало перемещение по миру более разнообразным и плавным.

Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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