Правда, заполучить импровизированный пистолет будет нелегко.

Ранее мы писали, что в Dying Light 2 Stay Human нашли секретную локацию, которая напоминает постапокалиптическую версию офиса Techland. Внутри пользователи обнаружили послание от разработчиков и много "пасхалок". А теперь энтузиасты более тщательно обследовали тайное помещение и отыскали ценный чертеж. Он позволяет сделать из пальца главного героя мощное стрелковое оружие.

Читайте такжеПольские разработчики объяснили, почему Dying Light 2 испытывает проблемы на Xbox Series SЧтобы попасть в секретную локацию, нужно завершить сюжетное задание "Трансляция". Затем необходимо залезть на башню VNC, самое высокое сооружение в игре, и оттуда с помощью параплана перелететь на соседний небоскреб с антенной на крыше. Здесь нужно подключить кабель к трансформатору и активировать терминал на стене. Если все сделать правильно, то откроется доступ в тайную комнату.

Внутри находится тот самый чертеж, который позволяет создать аналог огнестрельного оружия. При его использовании главный герой будет складывать пальцы в форме пистолета и совершать невидимые залпы во врагов. Импровизированная пушка позволяет легко расправляться с зомби, поэтому ее лучше не использовать во время первого прохождения.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главный герой Dying Light 2 — выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия игры разворачиваются спустя 20 лет после эпидемии, показанной в первой части.

В сиквеле реализовали нелинейное повествование, новые виды зомби и карту в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание во второй части уделено паркуру. У игроков появилось больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделало перемещение по миру более разнообразным и плавным.

Dying Light 2 Stay Human вышла 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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