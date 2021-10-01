Больше всего футбольный симулятор ругают за отсутствие разнообразных режимов, а также баги и плохую графику.

Вчера, 30 сентября, состоялся релиз eFootball 2022 – новой версии футбольного симулятора, который раньше носил название Pro Evolution Soccer (PES). Вместе со сменой названия издатель Konami изменил и модель распространения. Игра стала условно-бесплатной. Однако большинство игроков негативно приняло перемены.

В магазине цифровой дистрибуции Steam у eFootball 2022 большинство крайне отрицательных отзывов и только 9% положительных рецензий от пользователей.

Основные претензии игроков к eFootball 2022:

Долгие загрузки;

Плохое соединение;

Ограничение FPS;

Отсутствие разнообразных режимов, кроме товарищеского матча;

Нет поддержки геймпадов на ПК;

Баги;

Плохая графика.

"Это последний гвоздь в крышку гроба PES. Благо, они поняли что подобными халтурами лишь позорят имя некогда великой серии, и поменяли название", – отметил пользователь под ником dredd.

Претензии к отсутствию контента объясняются тем, что издатель планировал запуск игры в упрощенном виде с одним режимом и 9 клубами.

Но если новые функции, команды и режимы Konami добавит в течение года, то графику вряд ли исправит. Так как теперь издатель намерен поддерживать полноценный кроссплей между всеми платформами, включая мобильные устройства. А именно к графическим проблемам у пользователей больше всего претензий.

По данным портала Steamdb пиковый онлайн за минувшие сутки в eFootball 2022 превысил 14 тысяч человек.

В данный момент Konami никак не отреагировала на критику.

Автор: Сергей Коршунов