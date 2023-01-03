Первые две игры появятся к июню 2023 года.

Поступила порция данных о сроках релиза Starfield, Redfall и Senua's Saga: Hellblade II. О первой сообщили на официальном сайте, а о двух других рассказали инсайдеры.

Сначала рассмотрим достоверные сведения. На портале Bethesda Game Studios появилась страница с ответами на самые популярные вопросы касательно Starfield. Относительно даты релиза разработчики написали, что игра появится в первой половине 2023 года, то есть до июня. Ранее глава Xbox Game Studios Мэтт Бути шутил, что исполнительный продюсер Bethesda Тодд Говард любит красивые числа. Поэтому Starfield может выйти, например, 5 мая или 4 апреля.

О Redfall рассказал проверенный инсайдер и редактор портала Windows Central Джез Корден. По данным его источников, Arkane Studios планирует выпустить свой шутер в первую неделю мая. Игра также получит премиальное издание, в которое войдут несколько дней раннего доступа по аналогии с Forza Horizon 5. До Кордена аналогичной информацией о Redfall поделился другой инсайдер, Okami13.

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Еще один информатор под псевдонимом Sn0w1n сослался на свои данные и сообщил, что Senua's Saga: Hellblade II выйдет в конце 2023 года. А вот Avowed, конкурента The Elder Scrolls V: Skyrim от Obsidian Entertainment, перенесли на 2024 год. Как заявили источники инсайдера, в Microsoft обсуждали релиз двух проектов с интервалом 2-3 месяца в 2023-м. Однако в результате было принято решение отодвинуть выход экшен-RPG.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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