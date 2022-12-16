В игре можно будет посетить нашу солнечную систему.

Bethesda Game Studios нечасто делится новыми подробностями Starfield — своей следующей большой экшен-RPG после Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim. Но недавно студия выпустила большой ролик, в котором раскрыла много деталей о сюжете, случайных заданиях, свежей технологии и даже нашей Солнечной системе.

Рассказ на видео ведет Уилл Чен, ведущий дизайнер квестов в игре. По его словам, Bethesda значительно перекроила систему случайных миссий. Студия реализовала технологию генерации целых поселений и подземелий, где будут выдаваться и разворачиваться задания. Благодаря этому внезапные поручения, которые игрок возьмет по пути к своей цели, покажутся более значимыми.

"У нас есть новая технология, позволяющая брать целые локации, которые мы создали, и размещать их на планетах. Вы можете отправиться на аванпост и обнаружить там целую группу людей с проблемой. Если раньше это мог быть просто человек, идущий к вам по дороге, то теперь это целая локация. У них может быть проблема, например, "один из наших людей был похищен пиратами, мы думаем, что они там". На самом деле мы можем разместить целую другую локацию с врагами вокруг первой, так что это будет динамически размещаемое поселение, которое приведет вас в динамически размещаемое подземелье", — рассказал Чен.

По словам ведущего дизайнера, на раннем этапе пользователи отправятся исследовать нашу Солнечную систему. Это путешествие будет частью основной сюжетной линии.

"Очень рано мы перенесем вас в нашу собственную [человеческую] Солнечную систему, которая в нашей истории называется "Старый район". Вас отправят туда с миссией от "Созвездия", чтобы раскрыть тайну артефактов, и вы будете пытаться выяснить, что случилось с Землей. Но также вы попадете на Марс, где находится одно из самых ранних поселений, созданных человечеством после того, как оно покинуло Землю. Это целый город со своими проблемами и людьми", — продолжил Чен.

Отдельно ведущий дизайнер поведал о заданиях фракций. Каждая такая цепочка квестов проходится независимо от других. Пользователи смогут выполнить все миссии этого типа. А что касается разветвленности, то она присутствует в рамках самой линейки.

Игроки смогут определить дальнейшее направление развития фракции. Например, именно от решений пользователей зависит, пожертвуют ли "Рейнджеры справедливой звезды" честью ради большей выгоды от промышленности.

Bethesda также пересмотрела систему компаньонов. Они будут выражать свое мнение во время прохождения основных заданий, помогать заботиться о корабле и нести часть снаряжения. А при необходимости соратники смогут вести переговоры вместо главного героя. И это повлечет определенные последствия — положительные или отрицательные в зависимости от навыков союзников.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S в 2023 году.

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