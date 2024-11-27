Разработка прошлых игр CD Projekt RED занимала от 5-и до 6-и лет.

Сегодня CD Projekt RED объявила, что "Ведьмак 4" официально перешёл в фазу активной разработки. Но когда же эта разработка завершится?

На этот вопрос постарался дать ответ один из директоров CD Projekt Михал Новаковский. В интервью Games Radar он поделился, сколько в среднем времени занимает разработка игры от CDPR. Создание проекта разбивается на несколько фаз, на самом раннем этапе команда из нескольких человек просто собирается в комнате и говорит: "давайте делать новый The Witcher". Тогда создатели начинают набрасывать идеи и концепты, которые позже будут использованы в игре, но в терминологии CD Projekt RED это всё не считается этапом разработки, подчёркивает Новаковский.

Когда все концепты отсеяны, а главная идея определена, тогда и начинается фаза активной разработки, в которой сейчас находится The Witcher 4. Этот этап самый длительный, по словам Новаковского, он может занимать до шести лет:

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"Поэтому, когда мы начинаем обсуждать идеи для игры, мы начинаем предусматривать разработку этих игр. Но это не 3-5 лет разработки, а скорее 5-6 лет - я хочу уточнить этот момент."

Интервьюер попытался узнать, когда начался этап создания идей именно у "Ведьмака 4", однако Новаковский уклонился от ответа, чтобы случайно не раскрыть даже примерные даты: "Я не собираюсь отвечать на этот вопрос, потому что это привело бы к указанию даты, чего мы не делаем, но спасибо, это был очень хитроумный способ задать этот вопрос."

Ранее мы рассказывали, что над Fable 4 работают ключевые разработчики "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077.

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