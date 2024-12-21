"Я видел потенциал игр и хотел его развивать, несмотря на несогласие"

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима - настоящий первопроходец в сюжетно-ориентированных играх. Но, как оказалось, свой опус-магнум Metal Gear он сделал скорее вопреки, чем благодаря Konami.

В недавнем выпуске подкаста TBS Radio's After 6 Junction 2 Кодзима рассказал, что когда он был молодым разработчиком никто не воспринимал всерьёз его идеи сделать проект, в котором сюжет занимал бы какую-то важную часть. Игры тогда были совсем другими: "Они были двухмерными, с большими пикселями, и вы могли двигаться только из стороны в сторону."

Но Кодзима всегда видел их потенциал и хотел его развивать, превратить игры в искусство:

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"Но я видел их потенциал. Я противостоял всеобщему неприятию ... Не было никакого искусства. Не было и настоящей истории. Поэтому мы хотели стать теми, кто расскажет эту историю."

Геймдизайнер провёл впечатляющие исследование как правильно писать сюжет. По словам Кодзимы, он прочитал около 300 книг, чтобы разобраться в основных сценарных приёмах. На протяжении всего этого времени разработчик слышал от коллег: "Играм не нужны сюжеты, Кодзима".

Ранее мы рассказывали, что Konami дала Кодзиме сделать Metal Gear только после того, как услышала звук обнаружения Солида Снейка.

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