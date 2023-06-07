Фильм расскажет о творческом пути создателя игр.

Playstation Studios, совместно с Kojima Productions и Filmworks, представили первый официальный трейлер документального фильма Connecting Worlds ("Объединяя миры"). В нем расскажут о геймдизайнере Хидео Кодзиме.

"В фильме будут сцены из создания Death Stranding и процесс разработки игры в студии!", - анонсировали создатели документалки на странице Kojima Productions в Instagram.

Трейлер уже появился на YouTube. Известно, что в фильме покажут творческий путь Кодзимы. Помимо этого, сам геймдизайнер расскажет о том, как он начал работать над играми.

Также в фильме будут показаны интервью с коллегами и друзьями Кодзимы. Среди приглашенных гостей будут Гильермо дель Торо, Джордж Миллер, Николас Виндинг Рефн, Норман Ридус, и группа CHVRCHES. Режиссером документалки стал Глен Милнер.

Премьера фильма о Кодзиме состоится уже скоро, 17 июня. Первыми документалку увидят гости фестиваля Tribeca в Нью-Йорке.

Фильм "Объединяя миры" о Хидео Кодзиме - трейлер

Кто такой Хидео Кодзима

Японскому геймдизайнеру, продюсеру и актеру 59 лет. Хидео Кодзима прославился благодаря своему необычному подходу к процессу создания видеоигр.

Геймдизайнер создал серию игр Metal Gear. Также Кодзима разрабатывал игры Snatcher, Policenauts. Помимо этого, он продюсировал игры Castlevania: Lords of Shadow, Boktai и многие другие. Геймдизайнер также работал над созданием игры Death Stranding, вторую часть которой анонсировали на TGA 2022.

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