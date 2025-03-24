Цена игры на платформе пока неизвестна.

Big Rigs: Over the Road Racing, известная как худшая видеоигра в истории, неожиданно возвращается в продажу. Вторая жизнь этому "шедевру" будет дана в Steam, где игра появится в период с апреля по июнь 2025 года.

Информация об этом появилась на SteamDB. Издателем теперь значится Margarite Entertainment, а разработчиком остаётся Stellar Stone. В обсуждениях на странице игры новый издатель заявил, что приобрёл права на Big Rigs и ещё несколько классических игр, хотя, учитывая репутацию Big Rigs, слово "классика" здесь вызывает вопросы.

Говорить об улучшениях не приходится: судя по скриншотам, системным требованиям и упоминанию Stellar Stone, нас ждёт банальный порт оригинала 2003 года без исправлений. А ведь игра запомнилась не только своей сломанной физикой и полным отсутствием ИИ, но и своим ошеломительным рейтингом - 8/100 на Metacritic.

Видео дня

Однако пока что непонятно, сколько попросят за эту "классику", ведь вряд ли её добавляют в Steam, чтобы предложить игрокам бесплатное развлечение на вечер.

Ранее мы рассказывали, что разработчики, чей проект удалили из Steam за вирусы в файлах игры, заявили, что их обманули мошенники.

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