Игровой сервис Steam обновил список самых прибыльных товаров за последние 7 дней. Чарт формируется не по количеству проданных копий, а по выручке за этот период.
Геймеры продолжают активно скупать консоль Steam Deck. Привлекает внимание игроков и ролевая игра Baldur's Gate 3 – уже продано более миллиона копий за время раннего доступа. Также официально подтверждено, что игра выйдет с украинской локализацией.
Хорошо себя продолжает показывать и шутер BattleBit Remastered. Инди-игра с низкополигональной графикой в духе Battlefield предлагает геймерам серверы для 254 человек, полное разрушение окружающей среды и другие функции, за которые игроки любят онлайн-шутеры.
Также в топ попала тактика Jagged Alliance 3, которую называют "триумфальным возвращением серии". Игра понравилась как критикам, так и обычным игрокам – в Steam она собрала более 2000 обзоров, 83% которых – положительные.
Сам еженедельный чарт Steam выглядит таким образом:
- Steam Deck
- Baldur's Gate 3
- BattleBit Remastered
- DAVE THE DIVER
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- Jagged Alliance 3
- GTA V
- Elden Ring
- Rust
- Red Dead Redemption 2
Baldur's Gate 3 — основные подробности
- Это новая масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.
- События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.
- Игровой процесс Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: по словам разработчиков, игрокам будет доступно 17 тысяч вариаций концовки основной кампании.
- Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа. Полноценный релиз состоится 3 августа. А в начале сентября 2023 игра доберется до PS5.