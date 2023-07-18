Одна из главных игр 2023 года обзаведется официальной украинской локализацией.

Игровой сервис Steam обновил список самых прибыльных товаров за последние 7 дней. Чарт формируется не по количеству проданных копий, а по выручке за этот период.

Геймеры продолжают активно скупать консоль Steam Deck. Привлекает внимание игроков и ролевая игра Baldur's Gate 3 – уже продано более миллиона копий за время раннего доступа. Также официально подтверждено, что игра выйдет с украинской локализацией.

Хорошо себя продолжает показывать и шутер BattleBit Remastered. Инди-игра с низкополигональной графикой в духе Battlefield предлагает геймерам серверы для 254 человек, полное разрушение окружающей среды и другие функции, за которые игроки любят онлайн-шутеры.

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Также в топ попала тактика Jagged Alliance 3, которую называют "триумфальным возвращением серии". Игра понравилась как критикам, так и обычным игрокам – в Steam она собрала более 2000 обзоров, 83% которых – положительные.

Сам еженедельный чарт Steam выглядит таким образом:

Steam Deck Baldur's Gate 3 BattleBit Remastered DAVE THE DIVER Call of Duty: Modern Warfare 2 Jagged Alliance 3 GTA V Elden Ring Rust Red Dead Redemption 2

Baldur's Gate 3 — основные подробности

Это новая масштабная ролевая игра от Larian Studios, создателей дилогии Divinity: Original Sin.

События игры разворачиваются во вселенной Забытых Королевств. Главному герою предстоит решить судьбу мира, а заодно пройти через череду интриг, романов и предательств.

Игровой процесс Baldur's Gate 3 включает создание и прокачку персонажа, формирование команды, сражения, выполнение заданий и прочее. Игра славится своей вариативностью: по словам разработчиков, игрокам будет доступно 17 тысяч вариаций концовки основной кампании.

Baldur's Gate 3 пока доступна только на ПК в формате раннего доступа. Полноценный релиз состоится 3 августа. А в начале сентября 2023 игра доберется до PS5.

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