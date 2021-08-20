Релиз юбилейного издания состоится 11 ноября на всех платформах.

В первый день конференции QuakeCon 2021 издатель Bethesda анонсировал переиздание знаменитой экшн-РПГ The Elder Scrolls V: Skyrim. В честь десятилетия игры, ее обновят и с подзаголовком Anniversary Edition выпустят на консоли Xbox Series X/S и PlayStation 5.

Юбилейное издание выйдет также на ПК, PS4 и Xbox One. Релиз состоится 11 ноября. Версии Skyrim для PS5 и Xbox Series X/S выйдут в этот же день, сообщили в Bethesda.

Что войдет в TES V Skyrim: Anniversary Edition

В юбилейное издание войдет сама игра и дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn;

Более 500 элементов эксклюзивного дополнительного контента из Creation Club, в том числе боссы, предметы, заклинания, подземелья и даже задания.

Обладатели Special Edition получат рыбалку, режим выживания и новый квест "Святые и соблазнители". Все это также войдет в Anniversary Edition.

Обновление с Special Edition до Anniversary Edition будет не бесплатным. Однако цену Bethesda пока не сообщила.

Также во время QuakeCon 2021 было анонсировано переиздание шутера Quake с улучшенной графикой и разрешением 4К. Оно незадолго до анонса вышло на консоли и ПК. Оригинальному Quake, кстати, исполнилось 25 лет. Первая и вторая часть, а также Quake III Arena пополнят библиотеку сервиса Game Pass.

В рамках конференции разработчики из студии Arkane поделились новыми подробностями о шутере Deathloop. В этот раз авторы рассказали про Джулианну – главного антагониста игры. У нее будут такие же спецспособности, как и у главного героя, однако она не сможет возрождаться. После смерти Джулианна будет оставлять для главного героя оружие, улучшения и другие полезные предметы.

Deathloop выйдет 14 сентября на PS5.

Автор: Сергей Коршунов