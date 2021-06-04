10 лучших модов для популярных игр: от "Ведьмак 3" и Skyrim до GTA V

Игровые модификации – бесплатные фанатские творения, призванные изменить тот или иной проект. Некоторые из них могут сделать героиню Resident Evil 2 обнаженной, а другие заменить драконов в Skyrim на модель Паровозика Томаса. Но самые лучшие – это те, которые удивляют масштабом, добавляют новый контент и меняют игру до неузнаваемости. Именно о таких вы и узнаете в нашей подборке.

После полного прохождения любимой игры у пользователей могут возникнуть смешанные чувства. С одной стороны, они насладились проведенным временем и получили ворох впечатлений. А с другой, покидать понравившийся виртуальный мир вовсе не хочется. В такие момент возникает жгучее желание получить порцию добавки, и как можно большую.

Читайте также10 лучших игр, которые вы не променяете даже на сон

Приквелы и продолжения игры, которая так сильно запала в душу, обычно неспособны удовлетворить образовавшийся «голод». Они ощущаются немного иначе и дарят уже другие впечатления, поэтому остается только один вариант — фанатские модификации. И порой энтузиасты не просто развлекаются с моделями персонажей, а создают творения высочайшего качества с множеством разнообразного контента. Это и становится отличным поводом провести в любимой игре еще несколько десятков часов.

Мы собрали десять лучших модов для популярных игр, которые гарантированно заинтересуют большинство читателей.

10. BloodSouls Judgement of Ash для Dark Souls 3

Если попытаться перечислить все, что добавляет эта модификация, то не хватит и целой статьи. По размеру и количеству контента ее можно сравнить с полноценным дополнением, а то и двумя. Автор под псевдонимом Papa Appa реализовал много новых боссов, добавил несколько локаций, увеличил количество заклинаний и анимаций.

Кроме того, BloodSouls Judgement of Ash расширяет игровой арсенал на целых 150 вариантов оружия. Любителям тестировать разные сборки персонажа найдется чем заняться в творении энтузиаста. А последний важный аспект модификации — переработанная карта. Papa Appa изменил мир Dark Souls 3, так что его изучение заинтересует даже прожженных поклонников игры.

Ссылка на скачивание BloodSouls Judgement of Ash.

9. Third Age для Medieval II: Total War

Модификация Third Age для Medieval II: Total War превращает средневековый мир в Средиземье из произведений Толкина. Пользователи смогут выбрать одну из предложенных фракций, например, Гондор, лесных эльфов или Мордор, и привести ее к глобальному господству. У каждого народа есть свои особенности и уникальные юниты для вербовки.

Дипломатия в Средиземье тоже исправно работает — игроки вольны организовывать альянсы и союзы, чтобы противостоять особо могущественным фракциям. А если захочется сделать прохождение более осмысленным, то можно поучаствовать в кампании «Братство кольца», где воспроизводятся события трилогии «Властелин колец». И даже не говорите, что при просмотре фильмов не хотели поучаствовать в защите Хельмовой Пади — не поверим.

Ссылка на скачивание Third Age.

8. Galacticraft для Minecraft

Galacticraft станет отдушиной для тех, кому мало места в рамках случайно сгенерированных миров Minecraft. Упомянутая модификация позволит отправиться бороздить космические просторы кубической вселенной. Пользователи смогут колонизировать планеты, выстраивая на них разнообразные сооружения и механизмы с футуристической стилистикой.

Galacticraft также обладает небольшой сюжетной кампанией с несколькими заданиями. Одно из них, например, посвящено производству корабля для полетов между планетами, а другое — созданию собственной базы на Луне. Полностью мирно колонизировать космические просторы, кстати, не получится — воинственные марсиане заставят игроков взяться за оружие.

Ссылка на скачивание Galacticraft.

7. Portal Stories: Mel для Portal 2

Фанаты уже давно поняли, что не дождутся Portal 3 от Valve, поэтому сами взялись за развитие серии. Они сумели создать Portal Stories: Mel, которую даже как-то стыдно называть обычной модификацией. По своему наполнению и качеству реализации этот мод сравним с полноценной игрой от профессиональной студии. В нем присутствуют история с новым главным героем по имени Мел, озвученные диалоги и более часа оригинального саундтрека.

При прохождении Portal Stories: Mel пользователи посетят 22 уровня и преодолеют десятки логических головоломок. Все загадки выполнены по заветам первых двух частей франшизы, то есть обладают необычными и уникальными способами решения. Разработчики даже достижения добавили, что вообще нонсенс для модификаций.

Ссылка на скачивание Portal Stories: Mel.

6. Fallout: The Frontier для Fallout: New Vegas

Как и в случае с Portal Stories: Mel, Fallout: The Frontier никак не получается назвать модификацией. Проект вышел настолько масштабным, что остается только поклониться фанатам, которые сумели разработать его на собственные средства и небольшие пожертвования неравнодушных людей. Это творение добавляет в Fallout: New Vegas пустоши Колумбии, включая заснеженный Портленд и реальные достопримечательности вокруг него. Полноценная сюжетная линия, сотни вариантов экипировки и новые противники тоже входят в комплект.

А еще энтузиасты не поленились снабдить The Frontier современными визуальными эффектами и реализовать поездки на транспорте, которых не было в оригинальной игре.

Ссылка на скачивание Fallout: The Frontier.

5. Gunsmith Business для Red Dead Redemption 2

В Red Dead Redemption 2 присутствует запредельное количество игровых систем и механик, однако энтузиаст под псевдонимом Misterix Redemption решил, что этого недостаточно. Он выпустил модификацию Gunsmith Business, которая позволяет обзавестись собственным оружейным магазином.

Пользователям предстоит приобрести одну из трех лавок на выбор, а потом заниматься ее развитием: регулировать цены, нанимать персонал и сопровождать караваны, везущие партии заказанных товаров. Последнее занятие будет весьма опасным, ведь по пути на игрока гарантированно нападут разбойники. А если не удастся защититься, то бандиты украдут оружие, и магазин понесет убытки.

Ссылка на скачивание Gunsmith Business.

4. «Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф» для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Одна из главных прелестей фанатского проекта «Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф» заключается в том, что его события разворачиваются задолго до истории S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl. Пользователям дают возможность стать одним из первопроходцев Зоны и наряду с единичными сталкерами изучать ее опасности.

Главная роль в модификации отведена молодому фотографу, которому предстоит снять репортаж на отчужденной территории вокруг ЧАЭС. Именно поэтому игрокам придется часто применять камеру, чтобы сфотографировать тот или иной объект. Кроме полноценного сюжета, мод способен похвастаться бесшовным открытым миром, новыми локациями и механиками выживания. При прохождении игрокам придется искать воду, средства против отравления и бороться с влиянием артефактов на организм главного героя.

Ссылка на скачивание «Ф.О.Т.О.Г.Р.А.Ф».

3. Simple Zombies для Grand Theft Auto V

После установки Simple Zombies в Лос-Сантосе наступит настоящий зомби-апокалипсис. Улицы наводнят ходячие мертвецы, а выжившим придется сбиваться в группы и искать убежища.

Главная цель игрока — не умереть в образовавшемся хаосе. Для этого нужно строить базы и возводить вокруг них стены с баррикадами. В импровизированных штаб-квартирах пользователи смогут вербовать людей, чтобы те защищали безопасную территорию от зомби. Игроки должны выдавать наемникам оружие, ведь иначе они не смогут эффективно противостоять ходячим мертвецам. А последней заботой в Simple Zombies станут механики выживания — необходимость питаться, спать и поддерживать количество здоровья на определенном уровне.

Ссылка на скачивание Simple Zombies.

2. HD Reworked Project для The Witcher 3: Wild Hunt

Единственная графическая модификация в текущей подборке. HD Reworked Project не добавляет нового контента, однако она значительно улучшает визуальную составляющую The Witcher 3: Wild Hunt.

Проект добавляет текстуры высокого разрешения, увеличивает детализацию объектов, подтягивает освещение и тени, а также заменяет визуальные эффекты на более современные. Однако главное достоинство HD Reworked Project в том, что она не рушит оригинальную стилистику, чем зачастую грешат прочие графические моды. Автор под псевдонимом Halk Hogan PL тонко уловил художественное настроение игры и передал его в своем творении.

Ссылка на скачивание HD Reworked Project.

1. Wyrmstooth для The Elder Scrolls V: Skyrim

Вообще, для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел добрый десяток масштабных и достойных модификаций. Вместе они предлагают столько же контента, сколько и сама игра. Однако мы остановились на Wyrmstooth, так как в ней присутствует весьма интригующий сюжет.

История в модификации начинается с обычного поручения на убийство дракона, которое постепенно перерастает в расследование зловещего заговора. Остальные новшества, реализованные в творении, тоже не разочаруют аудиторию. В список входит возможность обзавестись личным замком, несколько новых видов врагов и локаций, подземелья, добавленная экипировка и многое другое. По сути, Wyrmstooth — это полноценный аддон, который мало в чем уступает Dawnguard и Dragonborn.

Ссылка на скачивание Wyrmstooth.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter