Для создателей игры героини Dead or Alive как дочери.

В серии Dead or Alive, когда-то серьёзной франшизе в жанре файтинга, давно привыкли к тому, что разработчики то обещают меньше "физики" у моделек персонажей, то выпускают пачки откровенных DLC.

Однако на недавнем мероприятии по вопросам авторского права в Токио выяснилось, что издатель игры Koei Tecmo не одобряет, когда фанаты сами пытаются изобразить героинь игры в слишком откровенном виде.

Как сообщает издание Game Watch, руководитель юридического отдела компании Томотоши Нисимура заявил, что некоторые фанатские работы (речь идёт о сотнях и тысячах артов на Pixiv) портят образ героинь. Причём он подчеркнул, что для создателей эти персонажи "как родные дочери" (в оригинале использовано японское слово, которое может означать "дочь" или "молодая девушка").

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Поэтому издатели за год блокируют от 2 до 3 тысяч непристойных фанатских работ. В 2021 году издательство даже судилось из-за незаконного DVD, в котором использовались моды с обнажёнными персонажами.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Crysis делали максимальные настройки графики с прицелом на компьютеры будущего, и не ставили перед собой цели, чтобы игра нормально работала на системах 2007 года.

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