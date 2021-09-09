А еще в супергеройском экшене будет два Человека-Паука: Питер Паркер и Майлз Моралес.

Студия Insomniac Games во время презентации PlayStation Showcase 2021 анонсировала вторую часть супергеройского экшена Marvel's Spider-Man.

В игре будет два Человека-Паука: Питер Паркер и Майлз Моралес. А антагонистом выступит Веном.

Трейлер Marvel's Spider-Man 2

Предыдущая часть, Marvel's Spider‑Man: Miles Morales, вышла в ноябре 2020 года на PS4 и PS5. За это время игра разошлась тиражом в 6,5 миллиона копий.

Прочитать рецензию УНИАН на Marvel's Spider‑Man: Miles Morales можно по ссылке.

Первая часть Marvel's Spider Man вышла на PlayStation 4 в 2018 году. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 87 баллов от критиков и 8,6 балла от пользователей.

Автор: Сергей Коршунов