Шаг вперед, к возвращению добродушного соседа-паука. Обзор Spider-Man: Miles Morales

Одной из главных игровых новинок осени стал Spider-Man: Miles Morales — первый эксклюзив PlayStation 5 и последний для PS4. Это продолжение нашумевшей игры 2018 года, которая разошлась тиражом в 20 млн копий. УНИАН прошел нового "Паука" и выяснил, что же это – дополнительная глава к сюжету о Питере Паркере или полноценная история, со своими злодеями и драмой.

Новая игра о Человеке-пауке рассказывает историю Майлза Моралеза, первого темнокожего Паука во вселенной Marvel. Он дебютировал на страницах комиксов в августе 2011 года. Нашлось ему место и в игре 2018-го: в Spider-Man были стелс-миссии за самого Майлза, который на тот момент еще не обладал суперспособностями.

По основному сюжету, Питер Паркер знакомится с офицером Джефферсоном, который помогает герою найти склады оружия одной из преступных группировок. Благодаря помощи полицейского Человек-паук обезвреживает членов банды и тот, за свой вклад, получает почетную награду от мэра Нью-Йорка. Однако во время церемонии награждения происходит теракт, и сам офицер Джефферсон погибает.

В этой драматической обстановке мы и знакомимся с Майлзом — именно он, спасая выживших и разбирая обломки, находит бездыханное тело отца. Его первый контакт с Питером Паркером на похоронах родителя проходит не очень гладко, но впоследствии они становятся хорошими приятелями, а в одном из дополнений к основной игре уже самого Моралеза кусает супер-паук.

Сюжет: Теперь Нью-Йорком правит Паук в худи и кроссовках

События Spider-Man: Miles Morales разворачиваются примерно через год, после этого. Майлз пытается освоить профессию супергероя, прикрывая паучий костюм немного хулиганскими худи и шортами. Помогает ему в этом Питер Паркер. Собственно, история начинается с того, что два Паука сопровождают бронированный контейнер, из которого, по закону жанра, вырывается один из злодеев первой части — Носорог.

Изначально с ним сражается Питер, а его протеже отлавливает других сбежавших заключенных. Но в этот раз старый добрый паучок не справляется и уже юный Моралез вынужден противостоять злобному, бронированному русскому. Во время напряженной схватки выясняется, что новый Человек-паук умеет не только высоко прыгать и лазать по стенам — он обладает уникальным биоэлектричеством и в прямом смысле может нокаутировать своих противником одним касанием.

После победы над Носорогом Паркер признается Моралезу, что ему и его неизменной спутнице Мэри Джейн нужно отбыть в выдуманное государство Симкарию. Займет эта романтическая командировка несколько недель. Поэтому Майлз будет сам приглядывать за Нью-Йорком. Параллельно с этим «Большое яблоко» окутывает предрождественская атмосфера, густо приправленная политическими амбициями мамы Майлза — она баллотируется от Гарлема.

На одно из ее предвыборных мероприятий и нападает группа террористов, вооруженных технологией материи с памятью. Эта специальная энергия может принимать любые формы: от автоматов и пулеметов, до мечей, брони и огромных молотов. Террористы зовут себя Подпольем, их главная цель — сражаться с корпорацией Roxxon, а ведет их в бой таинственный Умелец (Tinkerer в оригинале).

Впрочем, интрига длится не долго и в сцене на мосту, которую Sony демонстрировали в рамках одной из своих презентаций, выясняется, что за маской Умельца скрывается школьная подруга Майлза Фин Мэйсон. Она одержима жаждой мести и хочет уничтожить Roxxon, которые планируют запустить в Гарлеме реактор чистой энергии.

В этом хитросплетении и должен разобраться новый Человек-паук. Ему придется выяснить, что скрывает глава Roxxon Саймон Крюгер (его роль исполняет известный по дилогии The Last of Us Трой Бейкер), зачем лучшая подруга вооружилась суперсовременной броней, почему родители разругались с его дядей Аароном и где же найти кота, который убежал от ворчливого владельца небольшого магазинчика. Все это приправлено забавными телефонными разговорами Майлза с его другом-хакером Ганке, сомнениями в том, достаточно ли он хорош для роли Человека-паука и невероятно драматичной концовкой, которой могут позавидовать голливудские блокбастеры.

Главный минус сюжета — его длина. Если сконцентрироваться только на основной истории, игнорировать все сторонние квесты и не пытаться найти щедро рассыпанные по нью-йоркским улицам пасхалки, основную ветку можно пройти за 5-6 часов. Другой недостаток игры в этом плане — практически тотальное отсутствие боссов. Если в игре 2018 года вы сражались практически со всем пантеоном суперзлодеев мира Человека-паука, то здесь крупных противников всего трое. Первый — Носорог. С ним Майлз дерется дважды, хоть и в разных обстоятельствах. Второй — известный по оскароносному мультфильму Spider-Man: Into the Spider-Verse вор в фиолетовом суперкостюме Бродяга (Prowler). Третий — непосредственно Умелец.

И хотя битва с каждым из них красочна и занимательна, порой хочется поменьше дубасить глупых разноцветных мобов и сражаться с достойным соперником.

Графика, фоторежим, геймплей: крошечный шаг вперед

В плане игрового процесса создатели Spider-Man: Miles Morales решили не изобретать велосипед, а повесить на него двигатель от вертолета. По крайней мере, такое впечатление создает графика в игре. Даже на PS4 она поражает детализацией — на меховом воротнике Майлза можно рассмотреть каждый волосок, а текстура другой одежды впечатляет своей проработанностью. При этом события происходят накануне Рождества, Нью-Йорк сверкает гирляндами и в прямо в лицо Пауку летят уютные хлопья снега. Все это, благодаря несколько обновленной графике, создает чрезвычайно приятную для глаза картинку.

Отдельной похвалы заслуживает и система полета на паутине. Она была хороша и в прошлой игре — чувствовалась динамика, высота, а от отдельных виражей перехватывало дух не хуже, чем от американских горок. Но в новой игре авторы идут еще дальше — они добавили возможность исполнять трюки в полете. Всего их около шестидесяти и за особенно красочные серии можно зарабатывать дополнительные очки опыта. В итоге даже когда в игре появляется возможность быстрого перемещения между районами на метро, этой опцией не обидно и пожертвовать в угоду полетам над величественным пейзажем Манхеттена, который утопает в персиковых лучах зимнего Солнца.

И что самое приятное — всю эту красоту есть чем запечатлеть. Над фоторежимом авторы нового Паука отлично поработали. Его великолепие не в том, что здесь можно установить настройки диафрагмы, длину фокусировки, угол съемки, снабдить скриншот разнообразными рамками, сотнями стикеров или пропустить через десяток фильтров.

Здесь есть возможность установить три точки освещения, настроить его интенсивность, насыщенность, цвет. При такой широкой палитре инструментов дорогого стоит не останавливать игру при каждом добивании, чтобы «нащелкать» пачку эффектных скриншотов.

Геймплейная составляющая тоже очень похожа на ту, что была в первой части и тоже шагает немного вперед. Бои стали зрелищнее за счет новых способностей Майлза. Его биоэлектричество позволяет вырубать бандитов, подбрасывать их в воздух, разбивать их энергетические щиты и еще много чего. Но и на этом ребята из Insomniac Games не остановились. В ходе сюжета выясняется, что новый Человек-паук обладает еще и невидимостью, которая становится чрезвычайно полезной в миссиях, где нужно поиграть в стелс-режиме. Кстати, это одно из достоинств этой игры — если игрок чувствует себя достаточно уверенно, врагов можно взять нахрапом, атаковать в лоб и просто разбросать их. Для тех же, кто предпочитает более изысканный подход, может просто лазать по потолку и «выдергивать» паутиной бандитов одного за другим.

Если говорить о недостатках геймплея, то можно отметить однообразность побочных квестов. Конечно, все они уморительные и забавные. Ну, кто устоит перед тем, чтобы разыскать сбежавшего котика или разлетевшихся голубей? Но таких ситуаций единицы. Большинство «побочек» требуют от игрока побежать в определенную локацию и найти, например, милый артефакт, который Майлз с подругой спрятали, будучи еще школьниками. Да, в эти моменты монологи-воспоминания самого Паучка добавляют фактурности персонажу и его истории, но, когда эту одинаковую процедуру нужно повторить 10-15 раз — эффект нивелируется.

С графикой тоже иногда не все гладко. Есть моменты в игре, когда Майлзу приходится сбрасывать паучий наряд и надевать гражданское. В таких ситуациях игрокам придется несколько минут управлять обрезанной головой героя. Более того, уже появились сообщения о другом неожиданном баге — в результате столкновения с объектами Майлз может превратиться в мусорный контейнер, кирпич или обогреватель. И так летать по городу. После трансформации он не теряет своих способностей, но оставляет соответствующие следы на снегу, что выглядит иногда максимально смешно. Самая серьезна проблема, с которой мы столкнулись, связана с одним из побочных квестов в районе Верхнего Вест-сайда. Во время очередной зачистки базы Roxxon игра стабильно виснет и исправить эту проблему можно только перезапустив игру.

Фан-сервис, политические пасхалки и итог: прицел на будущее

Ну, и какая же игра о Человеке-пауке без фан-сервиса? Игрок обязательно выслушает жалобы несменяемого хейтера Джей Джоны Джеймесона по радио. Правда, в этот раз ему оппонирует подкаст поклонницы ползучего супергероя. А на стенах Нью-Йорка любопытные геймеры могут найти десятки граффити, которые отсылают не только к первой части, но и к событиям различных комиксов и даже реальным политическим движениям. Так, после завершения квеста по поимке голубей, благодарные жители Нью-Йорка дарят Майлзу черно-золотой костюм под названием «гордость и равенство». И находит молодой человек его аккурат под огромным муралом, на котором изображены несколько темнокожих людей и надпись Black lives matter.

Заканчивается игра, конечно же, клиффхэнгером — в своеобразной сцене после титров, мэр Нью-Йорка Норман Осборн (в фильмах, комиксах и мультиках часто появляется его злобное альтер-эго Гоблин) требует разбудить своего психически нестабильного сына, Гарри. Он в оригинале также является суперзлодеем. При этом требует этого он у ученого Курта Коннорса, который известен тем, что превращается в огромную, агрессивную ящерицу. Что ж, похоже в следующей части нас ждет очередная битва с самыми серьезными злодеями паучьего мира.

Подводя итоги можно смело отметить: Spider-Man: Miles Morales может быть и не полноценная игра про Паука, но точно не очередное дополнение. За то время, пока игрок «свингует» на паутине по Нью-Йорку в душу западают и неловкие попытки Майлза шутить в стиле Питера Паркера, и его наивный, незамутненный скепсисом и цинизмом героизм, и его весьма заметная локальность. За свою многолетнюю историю Питер Паркер несколько вырос из формата уличного героя — он сражался с Таносом, злыми путешественниками во времени и другими суперзлодеями вселенского масштаба. Майлз возвращает Человеку-пауку приставку «добродушный сосед». Он не пытается тягаться с такими «зубрами» супергероики, как Железный Человек или Тор, а просто помогает найти угнанный грузовик с подарками сиротам на Рождество. Или поймать пару-тройку голубей для своего соседа. А заодно спасти жителей родного района от происков злобной корпорации и нашествия высокотехнологических террористов.

Оценка УНИАН: 8,5/10

Илья Требор

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter