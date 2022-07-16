Это касается Мимира, который сопровождал Кратоса и Атрея в первой части.

На прошлой неделе Sony и Santa Monica Studio раскрыли дату релиза God of War Ragnarök, а также показали коллекционные издания. Они содержат артбук, который позволил фанатам узнать важный сюжетный поворот в игре.

Внимание: далее в материале присутствуют потенциальные спойлеры к истории God of War Ragnarök.

Как сообщил посетитель форума Reddit под псевдонимом omekomar, один из розничных продавцов предлагает мини-версию артбука в качестве бонуса за предварительный заказ будущего экшена. На обложке книги с рисунками по игре изображена сцена, которую не показывали ни в одном из трейлеров. И именно она раскрывает важный сюжетный поворот.

Эпизод посвящен сражению Синдри против врагов, что уже довольно нетипично, ведь гном всячески сторонится грязи и крови. На заднем фоне слева можно увидеть йотуна, который держит корабль. А сверху над полем битвы кружат драконы.

Однако самая важная деталь — это напарник Синдри. Рядом с ним, судя по всему, бьется Мимир. В первой части великан был говорящей головой, которую Кратос носил с собой во время путешествий. Брок и Синдри делали ее замеры, на что персонаж жаловался в одном из диалогов. Вероятно, гномы смогли создать новое тело для Мимира, и тот будет драться на стороне главных героев.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

Вас также могут заинтересовать новости: