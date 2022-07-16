Его появления ждали все фанаты.

Близится релиз God of War Ragnarök, и разработчики из Santa Monica Studio делятся все большим количеством подробностей об игре. Недавно они рассказали, какого персонажа было сложнее всего создавать.

Информация поступила от творческого директора проекта Рафа Грассетти. На своем аккаунте в Instagram он начал отвечать на вопросы фанатов о God of War Ragnarök. Один из пользователей поинтересовался, какого персонажа в проекте было сложнее всего создавать.

Грессетти ответил коротко и ясно: "Одина". Затем директор добавил, что над воплощением верховного скандинавского бога в игре трудились долгое время. Поэтому руководитель не может дождаться, когда игроки увидят громовержца.

Получается, что Кратос и Атрей будут пересекаться с Одином. Возможно, разработчики даже реализовали бой с богом. При этом в предыдущей части серии из знаменитых представителей скандинавского пантеона фигурировал только Бальдр. Сюда же с натяжкой можно отнести сыновей Тора — Моди и Магни.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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