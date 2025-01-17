Маск не на шутку обиделся на контент-мейкера.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск хвастался высоким скиллом в Path of Exile 2, а потом в прямом эфире не смог разобраться с базовыми механиками игры.

Теперь вокруг него снова вспыхнул скандал: известный стример Asmongold обвинил Маска в использовании чужой помощи для прокачки аккаунта в PoE 2. Сам Илон, похоже, решил не оставаться в стороне и отписался от блогера в X (бывший Twitter) и "случайно" слил личные сообщения между ним и стримером.

Началось всё с того, что Asmongold в одном из своих роликов выразил сомнения насчёт того, насколько честно Маск прокачивал персонажа. По словам блогера, вряд ли глава SpaceX, который хвастался рекордными результатами в Diablo IV, успел сам за короткое время настолько продвинуться в Path of Exile 2. Практически сразу после видео Asmongold заметил, что Илон отписался от него в X. Стример лишь усмехнулся и добавил, что Маску самому должно быть стыдно за подобные манипуляции.

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Однако Илон Маск не заставил себя долго ждать с ответом. В сети появился его комментарий, где бизнесмен называет Asmongold "якобы независимым блогером, который на самом деле во всём подчиняется чужим указаниям". В подтверждение своих слов Маск опубликовал скриншоты их переписки, где стример обсуждает нюансы работы с YouTube-редакторами, которые заведуют его каналом. При этом сам бизнесмен намекнул, что у него есть ещё много подобных материалов.

Параллельно с этим Маск успел в ироничной форме прокомментировать обвинения в бусте: он заявил, что, возможно, за его персонажем в PoE 2 скрывается "загадочный человек", но конкретные доказательства отрицает.

Что касается Asmongold, он пока отмахивается от выпада Илона, говоря, что правда и так видна всем, кто хоть немного разбирается в Path of Exile 2. Однако судя по тому, насколько вспыльчиво отреагировал сам Маск, конфликт только набирает обороты.

Ранее мы рассказывали, что ракета Starship Илона Маска взорвалась во время тестового полета.

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