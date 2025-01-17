Ракета взорвалась через 8,5 минут после запуска.

Ракета Starship компании SpaceX Илона Маска взорвалась во время седьмого испытательного полета. Это первый с 2023 года случай, когда SpaceX не удалось вывести корабль на заданную траекторию – в ноябре 2023 года SpaceX потеряла корабль примерно через восемь минут после запуска.

Как пишет Bloomberg, ракета стартовала на объекте SpaceX Starbase в Техасе в 16:37 по местному времени в четверг. Предполагалось, что она попытается достичь околоорбитальных скоростей и выведет на орбиту 10 имитаторов космических аппаратов. Это была первая попытка ракеты вывести груз в космос.

Но чуть менее чем через 8,5 минут после начала миссии SpaceX потеряла связь со Starship. Комментаторы запуска заявили, что аппарат "потерялся".

Позже Илон Маск опубликовал на своей странице в X видео с падающими с неба обломками, заявив, что "успех неопределен, но развлечение гарантировано". В более позднем посте Маск сказал, что предварительно причиной аварии стала утечка кислорода/топлива.

В то же время SpaceX удалось вернуть на обратно на Землю нижнюю часть ракеты.

Обломки ракеты упали в Атлантику. При этом Федеральное управление гражданской авиации заявило, что было вынуждено изменить маршруты самолетов в этом районе.

"Коммерческие рейсы, выполняемые JetBlue Airways Corp. и American Airlines Group Inc., были вынуждены принять меры, чтобы избежать последствий", - пишет Bloomberg.

Конкуренты Starship

Ранее многоразовая ракета-носитель New Glenn от компании Blue Origin отправилась в свой первый полет. Это первый реальный шаг космической компании Джеффа Безоса в ее стремлении составить конкуренцию SpaceX Илона Маска.

Взрыв Starship произошел всего через несколько часов после того, как ракета New Glenn успешно достигла орбиты.

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