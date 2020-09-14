Совместно с Asus ROG компания представит ассортимент из 30 товаров для любителей видеоигр.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже товаров для дома IKEA займется созданием доступной геймерской мебели.

Об этом IKEA заявила на своем официальном сайте.

"Около четверти мирового населения (2,5 миллиарда) – геймеры. Но потребности любителей игр до сих пор не учитывались. В связи с быстрым ростом игрового рынка во всем мире мы хотим понять, как предметы интерьера могут улучшить игровой процесс и жизнь вокруг него", – говорится в сообщении IKEA.

Для работы над мебелью для игроков IKEA объединилась с Republic of Gamers (ROG) – геймерским брендом компании Asus. Совместными усилиями будут разработаны кресла, столы и еще около 30 товаров.

"ROG хорошо разбирается в игровом сообществе. Вместе с IKEA как экспертом в области домашнего интерьера мы поможем геймерам создать такое игровое пространство, которое они всегда себе представляли", – говорит Крис Хуанг, генеральный директор ASUS Gaming Gear.

Созданием мебели будет заниматься центр разработки продуктов IKEA в Шанхае (Китай). В октябре 2021 года доступная мебель для геймеров поступит в продажу.

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Автор: Сергей Коршунов