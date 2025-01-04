В первую очередь, компании нужно продать продукт.

Крупные проекты без жестокости пока остаются редкостью, и один из создателей Fallout, Тим Кейн, считает, что такая ситуация сохранится, пока именно экшен приносит издателям максимальную прибыль.

Об этом геймдизайнер рассказал в недавнем видео на своём YouTube-канале. По его словам, крупные студии продолжают вкладываться в проекты с упором на сражения потому, что именно они наиболее востребованы: "Если у вас есть компания, которая пытается заработать деньги, и один тип игры продаётся миллионными тиражами, а другой - всего 100 тысяч. Что вы выберете, если на разработку обеих уходит одинаковое количество времени и денег?.

В первую очередь, компании нужно продать свой продукт. Именно продажи и диктуют будущее всей индустрии:

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"Компании создают игры, да и вообще продукты, которые люди будут покупать. Вот и всё. Это значит, что игры, которые продаются лучше всего, и я даже не говорю о том, какие лучше оцениваются, просто те, что продаются больше, будут определять будущее игр."

При этом Кейн подчёркивает, что не считает неагрессивные жанры обречёнными. Он признаёт, что у симуляторов фермерства, квестов, визуальных новелл и других "мирных" направлений есть своя аудитория, которая стабильно поддерживает подобные игры.

Геймдизайнер напоминает, что конечное слово остаётся за игроками. Если люди хотят видеть альтернативу постоянной жестокости, им стоит активнее приобретать и продвигать проекты с другим фокусом. По мнению Кейна, "голосование кошельком" формирует будущее индустрии: пока насилие приносит наибольшую прибыль, издатели будут продолжать вкладываться в игры с расчленёнкой и взрывами, а идеи с упором на мирные механики будут оставаться в тени.

Ранее Тим Кейн рассказывал, что его полностью устраивает то, что происходит с серией Fallout.

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