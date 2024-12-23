В Fallout 3 и 4 играло явно больше народу, чем в 1 и 2, считает Тим Кейн.

Геймдизайнер первых двух частей и создатель всей серии Fallout Тим Кейн поделился, что в целом его устраивает современный вектор развития франшизы.

Разработчик считает, что его Fallout и Fallout от Bethesda пошёл разными путями, но это не плохо и не хорошо, просто так есть: "Мы шли в другом направлении. Я не говорю, что это плохо. Люди сразу же хотят сказать: 'Ну, это же плохо, да?'. Нет, они оба такие, какие есть, и многим людям это нравится".

Несмотря на то, что первые два Fallout были коммерчески успешны и очень серьёзно повлияли на мировую культуру и на весь жанр ролевых игр, в части серии от Bethesda всё равно стали популярнее и большинство игроков начали знакомство с постапокалиптической RPG именно с них, считает Тим Кейн:

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"Я имею в виду, сколько людей играли в Fallout 3 и 4? Гораздо больше, чем в 1 и 2 вместе взятые. Можно почти сказать, что это по сути совсем другая игра. Она очень отличается, но с налётом старой, и очевидно, что она привлекает огромное количество людей. Я последний человек, который будет отговаривать других от их удовольствий. Так что, если вам это нравится - играйте, наслаждайтесь. Постите видео с летсплеями и получайте удовольствие"

В то же время дизайнер не понимает людей, которые отчаянно хейтят новые игры серии: "Когда люди выкладывают часовые видео о том, почему им не нравится какая-то игра. И я думаю: 'Почему бы вам просто не пойти поиграть в то, что вам нравится? Зачем вы это делаете? Множество людей играют в неё, им не обязательно знать, почему она вам не по душе."

Ранее Тим Кейн делился мыслями о том, каким должен быть идеальный искусственный интеллект в играх.

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