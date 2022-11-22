Это последний издатель, который вернулся в сервис.

Издательство Ubisoft официально объявило о своем возвращении в Steam. Французская компания собирается выпустить в сервисе Valve три игры, которые ранее были недоступны в магазине.

Как сообщило издание Eurogamer со ссылкой на комментарий издательства, первой "ласточкой" станет Assassin's Creed Valhalla. Она появится в Steam уже 6 декабря, когда получит последнее обновление. Бесплатный патч добавит в проект завершение истории главного героя Эйвора, а вот режим "Новая игра+" разработчики реализовывать не собираются.

Ubisoft также подтвердила, что в обозримом будущем выпустит в Steam градостроительный симулятор Anno 1800 со всеми дополнениями и условно-бесплатный спортивный симулятор Roller Champions. Однако их даты релиза на площадке пока не сообщаются.

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Напомним, в начале 2019 года Ubisoft заключила партнерство с Epic Games. Компания объявила, что Tom Clancy's The Division 2 выйдет только в EGS и Uplay (старая версия Ubisoft Connect). Затем издательство пообещало выпустить еще несколько крупных релизов в сервисе Epic Games в обход магазина Valve. Этой стратегии Ubisoft придерживалась на протяжении трех лет.

Возвращение компаний в Steam

Весной этого года Bethesda Softworks отказалась от собственного магазина Bethesda.net. Ранее в нем эксклюзивно вышли Fallout 76 и RAGE 2, однако они уже доступны в Steam.

Electronic Arts тоже вернулась в магазин Valve. Это произошло еще осенью 2019 года, но есть нюанс. Большинство проектов ЕА в Steam запускаются через EA Desktop.

Activision тоже пыталась продвигать свои проекты через Battle.net. Например, Call of Duty со времен Black Ops 4 не выходила в сервисе. Однако свежая Modern Warfare II доступна в магазине с момента релиза и уже вошла в число самых популярных игр по онлайну.

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